La Chiquita Piconera y mayo

Por mayo Córdoba recuerda parte de su esencia, que son los olores de sus flores que están en las cruces, en los patios y en las gitanas que adornan el Real de la Feria. Pero este año mayo le ha regalado a Córdoba un viaje de arte, belleza e historia que comenzó en aquellos tiempos en que Julio Romero de Torres empezó a pintar en el patio de su casa del Museo de Bellas Artes a una muchacha de 14 años que multiplicaría su fama por toda España, en coplas, leyendas y billetes de 20 duros, a lo largo de su vida. El cuadro de Romero de Torres –del que ahora celebramos el 150 aniversario de su nacimiento—que protagoniza el viaje a Madrid de arte, belleza e historia del que hablamos, se llama La Chiquita Piconera, aquella muchacha de 14 años que clavó su mirada en los pinceles del pintor aunque escondió su sonrisa. Quizá por eso los estudiosos de la época llamarían después a aquella chica que se llamaba María Teresa López «la Gioconda seria». Hasta el próximo 28 de julio el cuadro La Chiquita Piconera estará expuesto en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid al lado de obras de otros españoles que se saltaron las líneas de la mediocridad para habitar el Parnaso de la pintura, como Picasso. Pero de Teresa López, aquella muchacha del billete de 20 duros que intentaba mover un brasero sin ascuas, tengo un recuerdo de esos que no se te van en la vida. Un conocido me dijo que la Chiquita Piconera estaba ingresada en el hospital Los Morales, en la Sierra de Córdoba, y que podría conseguirme una entrevista. Le dije que sí, en su habitación de enferma le hice la entrevista y al terminar le pedí que me diera un beso.

De aquel momento no guardo la fecha pero sí el acontecimiento del beso que me dió, que para mí supone algo parecido a estar ahora a su lado en el Thyssen de Madrid, donde duerme con Picasso. La otra noche, también por mayo, cuando a la periodista Rosa Luque la hicieron numeraria de la Real Academia de Córdoba y lo celebrábamos con una cena en el Círculo, Carmelo Casaño, para mí el auténtico sabio de Córdoba, casi nos aturdió con su atractiva sapiencia cultural en la que iba incluida su atracción por la pintura de Julio Romero de Torres, de cuyo arte simbolista nos pintó un cuadro de colores irresistibles. Ahora es muy corriente denominarse uno a sí mismo periodista, escritor, fotoperiodista o coach sin haber estudiado para tal oficio. Afortunadamente el calificativo de sabio se aplica a poca gente. En Córdoba nadie se lo podrá robar a Carmelo Casaño. También en mayo, cuando la belleza se hace más palpable en Córdoba, la familia de Julio Anguita, aquel alcalde íntegro que la llenó de ideas, y que se murió en ese señalado mes de 2020, ha cedido su archivo personal al Ayuntamiento donde estrenó edificio y despacho entre 1979 y 1986. Anguita fue un político del que guardo memoria y vida: le hice una entrevista de dos páginas para el Correo de Andalucía en 1979, cuando el Ayuntamiento estaba todavía en Pedro López; fue a La Torrecilla, sede del diario CÓRDOBA, a pedirme si podía facilitar a su hijo Julio prácticas en el periódico, que moriría como corresponsal en la guerra de Irak y que le arrancaría la frase «malditas sean las guerras y los canallas que las hacen»; viví con él aquellas noches de Madrid en las que iba a ser nombrado secretario general del PCE; y no se me olvidará del Califa Rojo aquella tarde que me dijo en el periódico que acababa de crear un modelo político llamado Izquierda Unida. De Julio Anguita no hay que olvidar esta frase: «Quien vota a los corruptos los legitima, los justifica y es tan responsable como ellos». Y también por mayo, como no podía ser de otra manera, el maestro Fosforito, al que me lo encontré y saludé en el antiguo Siena, ahora Gran Bar, entregó el otro día en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes en Madrid su legado, la Llave de Oro del Cante, que sólo poseen Tomás de Nitri, Manuel Vallejo, Antonio Mairena, Camarón de la Isla y Fosforito, que nació en Puente Genil y en 1956 ganó todos los premios del I Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. También se han querido atar al mayo cordobés Ramón Arcusa y Manuel de la Calva, el Dúo Dinámico, que han recibido la Medalla de Honor de la SGAE, por haber convertido en música bailable seis décadas de nuestra vida, y al Gran Wyoming, inspirador del programa El Intermedio de la Sexta, que ha cumplido 18 años. Mayo nos devuelve cada año esa parte de la vida que huele a flores.

El cuadro La Chiquita Piconera, de Julio Romero de Torres, estará expuesto en el Museo Nacional Thyssen Bornemisza de Madrid.

