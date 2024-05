La resistencia de Pedro

Hay algo que me deslumbra en la determinación que siempre ha guiado a Pedro Sánchez a continuar hacia delante. Quizás sea una fe ciega en sí mismo, quizás un orgullo sin límites. Pero es admirable su inquebrantable convicción en su futuro, en que el futuro de España pasa por él. Creo que, independientemente de nuestra ideología y de lo que nos haya parecido su «necesito un tiempo», es tremendamente fascinante su supervivencia política.

¿Recordáis cuando lo echaron y dijo que se recorrería España con su coche, pueblo por pueblo, ganando adeptos? Cuando pienso en Pedro, no puedo evitar imaginarlo en su coche defendiendo su honor, porque lo traicionaron y lo echaron de mala manera, y mirad dónde ha llegado. Y ahí se mantiene. Increíble. Que conste que no soy «sanchista», pero me encanta observarlo como si fuera un personaje de ficción, de esos con gestos gradilocuentes que a menudo nos dejan impertérritos, como ese «soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer», que analizaba la compañera Nuria Labari en una de sus columnas en El País.

Al fin y al cabo, quién no se pregunta la mayor parte de los días ante el espejo ese «¿merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé» al que Pedro apelaba en su carta. Seamos francos: ¿a quién no le gustaría poder tomarse unos días libres de la realidad exterior para encerrarse en sí mismo y reflexionar? Puedo entender que a un presidente del Gobierno no se le quiera permitir dicho tiempo (incluso, podríamos cuestionar la legitimidad de ello) pero ¿qué dice en su carta que haya suscitado tantos recelos? ¿A qué esa negativa a concederle humanidad a un Pedro que no esconde su fragilidad y actúa como un ciudadano de a pie que cae en un burn out o al que le dan un golpe donde más le duele? Francamente, a mí me parece loable bajar públicamente a semejante nivel de humanidad (y sensibilidad).

Seré una ignorante y una idealista por sostener este discurso, quizás porque a menudo yo también necesito tomarme un tiempo de mi contexto y de mí misma para poder seguir dando un paso tras otro en la incansable tarea de la supervivencia. Y, si hay algo que haya conseguido demostrar Pedro, es que es un superviviente de primer orden. ¿A qué político español se le ha pisado tantas veces y ha capeado el temporal una y otra vez? Muchos dirán que es la ceguera y el ansia de poder, que por ellas está dispuesto a pasar por todo. ¿Escribiría una carta mostrando su fragilidad y vulnerabilidad un hombre así? Permitidme que sea una ilusa y lo dude y que siga disfrutando de este espectáculo, que es a lo que ha quedado reducida la política, con Pedro como protagonista.

*Escritora

