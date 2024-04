Cornudo voluntario

Viene la feria y con ella, los celos que cunden como una epidemia cuando las novias mueven el culo para bailar. Entonces, el maromo se mosquea de que un pavo la mire y, o se pelea con el notas o la paga con ella. Algo para la chiquilla insoportable; una mujer no se enamora más de un hombre porque le pegué a otro por mirarla. Es cierto que a las féminas de todos los tiempos les gusta ir del brazo de un hombre apuesto. Pero ser violento no es ser apuesto. Ser apuesto es solucionar problemas, nunca crearlos. Otra cosa es que alguien quiera molestarla. A este tipo de busca ruinas me gustaría decirles que a su chavala la van a mirar si es apañá y te tienes que aguantar. Y si no, puedes vete a Sadeco y, aparte de que haces una buena obra adoptando, te echas de novia una perra, que a esa nadie le va a mirar el culo. Pero si tienes la suerte de que le has gustado a una tía buena y está contigo, pues si la miran, te aguantas o como mucho le pides un beso y le pegas una bofetada sin mano al mirón. Pero no le pegues a nadie cuando a lo mejor ni la ha mirado y todo viene por tu inseguridad. Así lo que vas a conseguir es que te deje porque una mujer se enamora de un hombre seguro y no de un tonto agresivo. Pero también le pega a ella porque cree que le mola provocar. Entonces, aprovecha el caminito de vuelta para darle el coñazo: «Que te he pillado mirando» «puta» guarra, llegando a golpearla. Y cuando llegan a casa encima la muchacha tiene que consolarlo. Más allá de lo cobarde y de que esta conducta es delictiva, una mujer cuando está enamorada no le hace falta otro. Otra cosa es que admire la belleza. Pero de ahí a pensar que está mirando para tirárselo es fantasía enfermiza. Así que, en vez de amargarla vete al psicólogo. Pero voy a más: si el celoso cree que su novia está mirando a otro porque quiere coles y sigue con ella... ¿no se está autodenominando cabrón? Luego: ¿qué es un celoso? Un voluntario a cornudo.

*Abogado

