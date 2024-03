Aurora sanitaria

En el corazón de Andalucía late una promesa renovada; un designio que, emanando desde las profundidades de la gestión sanitaria, pretende mitigar una de las más acuciantes dolencias de nuestro tiempo: la espera. Valle García, gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha anunciado un plan audaz que aspira a reducir en un 60% las listas de espera quirúrgica. Este anuncio no es meramente una declaración de intenciones; es, ante todo, un desafío lanzado a la cara de un sistema que, en demasiadas ocasiones, se ha visto superado por las circunstancias. Este esfuerzo por mejorar la atención sanitaria y abordar una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, el acceso a servicios de salud eficientes y oportunos, es un testimonio de la voluntad de cambio. Un cambio que, aunque nacido en la tierra andaluza, resuena con la universalidad de un problema que aflige a la modernidad: la inmediatez de la necesidad y la lentitud de la respuesta. Pero, ¿qué subyace tras este noble empeño? Es, sin duda, el reconocimiento de que la salud es el más preciado de los bienes, aquel sin el cual todas las demás ambiciones palidecen hasta volverse insignificantes. Reducir las listas de espera no es solo acortar el tiempo; es devolver la esperanza, es restaurar la dignidad de aquellos que, en su vulnerabilidad, se encuentran a merced de un calendario que parece expandirse con cada nuevo amanecer. En este contexto, el plan de García no es solo una medida administrativa; es una reivindicación de la salud como derecho inalienable, una declaración de principios. Porque en el corazón de esta iniciativa late la comprensión de que, en el tejido de la sociedad, cada individuo es un hilo esencial, y la salud de uno repercute en el bienestar de todos. Así, mientras Andalucía se embarca en esta cruzada contra el tiempo y la espera, nos invita a reflexionar sobre el valor de la salud no solo como un derecho personal, sino como un pilar fundamental de la justicia social. En la determinación de García y su equipo, encontramos un eco de la convicción de que, en el cuidado de la salud, no solo se juega el destino de los individuos, sino el de toda la comunidad.

*Mediador y coach