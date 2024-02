‘Zorreando’

Dio comienzo Eurovisión allá por 1956. Debutó España en 1961. Desde entonces hemos participado ininterrumpidamente llegando siempre a la final al pertenecer al ‘Big Five’ junto a Alemania, Italia, Francia y Reino Unido.

Han sido varias las ocasiones en las que hemos quedado entre los diez primeros. Merecen mención especial Massiel con su ‘La, la, la’ que nos dio el triunfo en 1968 y Salomé con su ‘Vivo cantando’ que en 1969 nos hizo compartir primer puesto con Inglaterra, Holanda y Francia; Karina o Mocedades, que en 1971 y 1973, respectivament’, nos dejaron el segundo lugar o más recientemente, Chanel que en 2022 nos procuró un bronce eurovisivo.

Como apunte anecdótico he de comentar que según un tal Myke Towers, cantante y ‘tiktoker’ de moda que tiene una canción con el mismo título que Massiel pero pronunciado con más prisas, el mismo hace referencia al sexo oral. Con lo disfrutona que nos salió Lady Veneno, podría ser que también su título fuese igual de onomatopéyico, pero cantado más despacito.

Todo lo anterior viene al caso de la elección de Nebulossa en el Benidorm Fest para representar a nuestro país en Eurovisión con la canción ‘Zorra’. Ya Las Vulpes en 1983 fueron zorras. Nada nuevo.

Dicen los partidarios que por fin enviamos un verdadero himno a concursar. Lo que ocurre es que la UER, conforme a las reglas de no permitir en el certamen lenguaje inaceptable en las letras de las canciones, podría dejar el tema tan en cueros como los bailarines de la puesta en escena. He contado 35 zorras en la letra y eso, para los británicos, más que una canción sería un ‘Trail Hunting’.

Leo en la cuenta de Instagram del grupo que el tema pretende ser un homenaje a esas mujeres que nada ni nadie las hace callar. ¡Para ti la perra gorda!

Habiendo aplaudido nuestro Pedro de Esopo el supuesto mensaje feminista del temita, afirmando que es una provocación que llega de mano de la cultura, lo que yo diga me situará entre esa ‘fachosfera’ inculta que hubiera preferido llevar el ‘Cara al sol’ a Suecia.

Lo que no voy a reservarme porque nadie me va a callar, --y no soy zorra--, es que entre el culo al aire de los del tanga y el ‘Cara al sol’ de los que no vemos ni estilismo, ni letra, ni música, ni siquiera voz en la supuesta Madonna española, hay matices como para pintar un cuadro. Se llama cromatismo democrático.

*Abogada especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social