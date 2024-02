El agua del amor

Cataluña tiene sed y nos pide agua a nosotros, los sedientos charnegos, que hasta le damos la sangre. Esto, tras mi estupor, me produce una honda tristeza por ellos y el secular egoísmo en el que optaron crecer como pueblo. Da pena ver cómo se vienen comportando con quienes les piden agua, y en un perfecto idioma español. Es una pena comprobar de nuevo la ruindad con la que se vienen mostrando en estos tres últimos siglos. Cataluña podría haber cogido el papel histórico de locomotora de España, tomando el relevo de Castilla. Pero en vez de eso, sus clases dirigentes optaron por sembrar el egoísmo en su pueblo. Ahora tienen sed y piden agua. Esa misma agua absurda que por tantos absurdos nacionalismos dejamos ir al mar para luego sacarla del mar. ¿Qué dirían de nosotros, los catetos charnegos, si les negásemos el agua que no tenemos? Pues como niños consentidos, egoístas, organizarían enseguida la ridícula e histriónica pataleta de esa ladina, adolescente autocompasión que vienen usando para salirse siempre con la suya en todas las circunstancias históricas. Ahora, nosotros, los pobres charnegos, les daremos otro ejemplo de amor, como se lo dimos, por ejemplo, durante el franquismo, cuando nos pidieron la sangre y hasta el semen de nuestros emigrantes; y durante la transición, cuando nos pidieron comer aparte y se lo dimos. Pero este nuevo ejemplo de amor no servirá para nada, porque ellos eligieron corromperse con la plutocracia. Sus clases dirigentes eligieron la corrupción que ocasiona el afán de dinero, y levantaron sus ciudades amasando el cemento con el agua del sudor de tantos seres humanos. Ahora cada vez se hunden más en la degeneración moral, porque sus dirigentes han utilizado su economía, su historia y hasta su cultura en enriquecerse personalmente, apoyados en ese pueblo obnubilado por la palabrería nacionalista y la manipulación de la incultura histórica. Ahora nos han metido de nuevo en otro laberinto, y están dispuestos a cargárselo todo, y hasta a sí mismos, con tal de lucrarse. Frente a ello, de nuevo, nosotros, los pobres, los que para ellos somos de clase inferior, los que tenemos un Rh espurio, les daremos, una vez más, nuestra agua de amor. Es la continua dinámica de la historia humana de los pobres hacia los ricos.

*Escritor