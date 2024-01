Camas para perros

La facilidad que tienen los perros para dormir me parece admirable. Pueden pasar de la máxima agitación a la relajación más absoluta y al sueño inmediato en cuestión de segundos. Aprovechan cualquier oportunidad para descabezar un sueñecito. Claro que con la misma rapidez, sin transición, son capaces de dar un salto y ponerse en marcha diligentemente. La cuestión es que, aunque durmiesen poco, necesitarían una cama. La mayoría de los lectores estará familiarizada con el tema, puesto que, según las estadísticas, en España hay más de nueve millones de perros, y ya quedan lejos los tiempos en que la cama que se les adjudicaba era el suelo pelado y mondado.

Kira, mi perra teckel, necesitaba un colchón nuevo, porque el de su cama estaba bastante deteriorado. Ha sido difícil escogerlo, ya que hay una enorme variedad de texturas y rellenos. El que más me ha llamado la atención es el colchón refrigerado, cuyo relleno es un gel refrescante que, al parecer, puede rebajar la temperatura 5º ó 6º. Kira no lo necesita; ella es muy friolera y le gusta tomar el sol hasta en verano, pero yo, como ser humano, me he sentido agraviada: ¿Que hay colchones refrigerados para los perros y no los hay para las personas? ¿Qué con el calor que hace en Córdoba en verano -y por el camino que llevamos, en todas las estaciones- no tenemos opciones para aliviarlo de las que sí disponen los perros? Tranquilos. También hay para nosotras -las personas- en el mercado sábanas bajeras refrescantes o termo-reguladoras, pero animo a empresas, científicos e investigadores a que profundicen y perfeccionen tales productos, que de aquí a pocos años van a ser imprescindibles para la supervivencia.

A Kira, su colchón nuevo, de cuadros escoceses, no le ha gustado nada, hasta el punto de que ha hecho una especie de huelga, acostándose en el suelo, al lado de su cama, y mirándome reprobatoriamente; no hay vuelta atrás, porque el viejo fue directamente a la basura. Para ayudarla a aceptarlo, de día lo he utilizado como cojín en mi sillón y por la noche se lo he puesto en su cama, sin haber obtenido ningún resultado positivo hasta hoy, que ya han pasado diez días. Hoy se ha subido, por fin, en él, lo ha rascado un poco, ha dado tres o cuatro vueltas sobre sí misma y luego se ha dejado caer hecha un rosco, con un suspiro de satisfacción. El proceso de adaptación ha terminado felizmente y espero que este colchón le dure mucho.

* Académica