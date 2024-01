Los retos de la Iglesia en el 2024

La Iglesia se enfrenta a algunos retos fascinantes en este 2024. El primero será la celebración de la segunda sesión de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los obispos, dedicada a la sinodalidad, que se abrirá en octubre. En los meses previos, las Iglesias locales serán llamadas a meditar los frutos de la primera fase, reunidos en un informe detallado en el que se destacan los temas en los que la Asamblea sinodal centró su atención: la formación de los ministros ordenados y el diaconado de las mujeres. Temas sobre los que deberán reflexionar no sólo las Iglesias locales, sino también las nacionales, regionales y continentales. Al final, será el Papa quien decida los temas que se debatirán en la segunda sesión de octubre, con la ayuda también de expertos. Y el segundo reto, en el plano teológico-pastoral, el de la posibilidad de bendecir «a parejas en situaciones irregulares y a parejas del mismo sexo», a través de la Declaración Fiducia suplicans, firmada por el prefecto para la Doctrina de la Fe, el cardenal Víctor Manuel Fernández, y el secretario de este Dicasterio vaticano, el arzobispo Amando Mateo. En el texto se fundamenta teológicamente el sentido de esta medida de gracia, a la vez que se expone una guía práctica para impartirla. El documento insiste, en varias ocasiones, en que no pueden ni deben confundirse estas bendiciones con el sacramento del matrimonio. Para ello, se llama a no fijar ningún rito, evitar las vestiduras propias de una boda y a no celebrarse el mismo día que la ceremonia civil. Como aclara la propia «Declaración», «no se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio». Este marco puede ser visto con recelo por algunas personas, sin embargo, el respaldo papal es incuestionable, en tanto que permite sacar de la clandestinidad una realidad a la que hasta ahora se juzgaba y se daba la espalda sin ofrecer más respuesta oficial que un portazo. Quizá algunas personas olviden cuestiones elementales, como, por ejemplo, que bendecir no es un premio para perfectos, sino un abrazo a quien se sabe necesitado del Padre del hijo pródigo. Lo importante es siempre el hombre y su santificación. Dentro de la amplia variedad de las bendiciones, partiendo del libro del Génesis con la bendición de la misma creación, encontramos una evolución que llega hasta nosotros, cristianos del tercer milenio. La vida misma implica ya una expansión y un enriquecimiento de la experiencia del bendecir eclesial que constituye un crecimiento y una superación. «El concepto de bendición se ha ampliado y restringido a lo largo de la historia de la Iglesia, hasta que el papa Francisco ha decidido extenderlo alcanzando límites insospechados hasta la fecha», afirma Juan Javier Flores Arcas, presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. «Habrá que insistir, subraya, en que bendecir se expresa de muchos modos y acoge nuevas situaciones, pero que esa bendición siempre estará centrada en el hombre de hoy, no en el de ayer. Y eso exige audacia como la que ha tenido el papa Francisco». Magnífica la visión de Flores Arcas. No podemos entender del todo las reacciones contrarias. En el fondo, subyace una nueva aplicación del concepto de bendición, acorde con una gran preocupación por el hombre en su totalidad, que abre a la Iglesia hacia un futuro nuevo, más lleno de la fuerza del Espíritu y, a su vez, más sustancial y pleno, siempre a favor de los hombres. Si la Iglesia es «madre» (LG 6), buscará a todos los hijos, miembros del cuerpo humano, que forman un solo cuerpo en la diversidad de sus miembros y funciones y los colmará de sus dones divinos para que aspiren y obtengan la plena perfección en Dios. Junto a estos dos retos de la Iglesia en el 2024, el tercero sería el de la diplomacia, señalado por el periodista de Radio Vaticana Federico Piana: «La Iglesia deberá extender su acción pacificadora a todos los países donde se producen guerras. Y ahí está el ejemplo de dos cardenales enviados por el Papa, Mateo María Zuppi, destinado a Ucrania, y Pizzaballa, para mediar en los enfrentamientos en Tierra Santa».

Avanza enero, culminando ya su «cuesta» con un considerable aumento de precios en todos los ámbitos. La vida con sus dramas y problemas cotidianos. Sería una pena que nos fijáramos tánto en esas «disquisiciones» que, al fin, poco nos van y nos vienen. Me gustaría recordar, en esta hora tan «cuestionada», el breve poema de Eliot: «¡Si puedes ser una estrella en el cielo, sé una estrella en el cielo! ¡Si no puedes ser estrella en el cielo, sé una hoguera en la montaña! ¡Si no puedes ser hoguera en la montaña, sé una lámpara en tu casa!». Y pensar en altavoz para las conciencias libres: «Vivir la vida hasta el final, sin desfallecer jamás, utilizarla, embellecerla, perfeccionarla cada día en una dimensión divina: ¡Todo consiste en eso!». *Sacerdote y periodista