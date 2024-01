Corazones grandes y pequeños

En el colegio de mi hijo hay un niño cuya vida es aparentemente como la de los demás. Acude a diario a las clases con sus compañeros, aprende las letras y los números, juega y se ilusiona cuando los pequeños reciben alguna visita extraordinaria. Un día cualquiera converso en el patio de la escuela con la que dos minutos antes pensaba que era su abuela. Mati me explica con naturalidad que, desde que sus hijos son independientes, ella y su marido acogen en su hogar a niños tutelados temporal o permanentemente por la Junta de Andalucía. Ese es el motivo por el que la seguiré encontrando dejando y recogiendo a diferentes pequeños según transcurran los meses.

El ver de cerca y unidas la caída en desgracia y la escalada al cielo me empuja a tirar del hilo. Leo en la página web de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad las modalidades de ‘acogimiento familiar’ vigentes. Así, en función de la vinculación del menor con la ‘familia acogedora’, el acogimiento podrá realizarse en el seno de la ‘familia extensa’ -existe relación de parentesco por consanguinidad o por afinidad hasta el tercer grado-, o en el de una ‘familia ajena’ -ninguno de los dos casos anteriores-. Cuando un menor, como el pequeño al que hemos tenido la fortuna de conocer, no puede permanecer con sus padres ni con su familia extensa, se propone que conviva con una familia distinta a la suya, tratando de evitar que crezca en un ‘centro de protección’. Dependiendo de algunas variables, como la situación familiar del niño, su edad o sus características personales, se hará uso de una de las tres modalidades de ‘acogimiento familiar’ disponibles: ‘de urgencia’, cuando, en efecto, se debe intervenir de forma urgente; ‘temporal’, con carácter transitorio y una duración máxima de dos años, y ‘permanente ‘, que finaliza cuando el acogido alcanza la mayoría de edad y que, además, puede tener ‘carácter especializado’, si los pequeños padecen una enfermedad o tienen alguna discapacidad. De urgencia, temporal o permanente, en cualquier caso es necesario tener un corazón muy grande para acogerlos, pero mucho más grande todavía para dejarlos marchar.

Paralelamente, soy aficionada a la crónica rosa en el sentido tradicional, el de aquellos ‘ecos de sociedad’. Estoy al tanto de la vergüenza que produce el lamentable comportamiento mostrado por ese cantante y empresario español, cuya fama se ha debido no tanto a estas dos ocupaciones como a su siempre mediática vida amorosa. Ese que se daba golpes de pecho en los platós de televisión vendiendo la monserga de que con su nueva mujer había cambiado. Ese que dio lecciones de ‘buen padre’ al tiempo que acallaba su conciencia parapetado en una fundación que, no obstante y a pesar de quien le da nombre, ha realizado una buena labor. Ese mismo que, después de haber plantado la semilla, pisotea su fruto diciendo que ‘ahora no le toca ser padre’.

Vuelvo la mirada hacia Mati y pienso que las fundaciones que persiguen ayudar en cualquier causa justa deberían llevar el nombre de quienes, no teniendo obligación, abren sus corazones a unos pequeños que un día volarán quizás sin mirar atrás, y no el de quienes, teniendo el deber de ser padres, se borran del mapa con la triste alegación de que no les corresponde (¡cuántos otros habrá que abandonan a su descendencia!). Por una vez doy las gracias a la Administración y, sobre todo, a Mati y a familias como la suya. Vosotros sí merecéis ocupar un asiento en el Olimpo de los dioses. El Olimpo del que se ha caído a toda velocidad y sin frenos el toro de Osborne.

** Lingüista