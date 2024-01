Hermanos de leche

Los Junts de Cataluña le han pedido el Estado central las trasferencias en materia de inmigración para que el pacto de gobierno siga adelante. A ver, que traspasar competencias para desarrollar los estatutos de autonomía es constitucional. Lo que no es constitucional es no traspasarlas. Porque lo que consagra nuestra Carta Magna no es tanto la monarquía parlamentaria como el Estado autonómico descentralizado. y esto no quiere decir que nuestra querida España se haga jirones. Al contrario, porque los estatutos autonómicos son también parte de nuestro ordenamiento jurídico. Cuando se traspasan competencias no se está haciendo menos España sino más España, porque el sistema es más eficaz siendo más efectivo y real y porque la Constitución delimita al Estatuto y no al contrario. En el tema de la inmigración en concreto, el capítulo 3 de la Constitución, en sus artículos 148 y 149 y sobre todo combinando ambos, se ilustra todo porque nuestro texto jurídico supremo es abierto, flexible y democrático para abarcar todos los posibles supuestos y conflictos de interpretación y deja claro que hay competencias en inmigración que puede ser asumidas por las CCAA y otras por el Estado. El 148 nos enumera en 22 puntos las competencias que puede asumir la comunidad autónoma y el 149 las competencias que puede asumir en exclusiva el Estado. ¿Esto en qué se traduce en la realidad? Pues que, en cuestión de extranjería, todo lo referente a políticas sociales, servicios públicos y la legislación laboral, como son los permisos de residencia, pueden ser legislados por la comunidad autónoma. Se deja tan claro y conciso que no se puede consentir reivindicación que lo exceda porque la evidencia no precisa ser demostrada y mucho menos reivindicada. Sin embargo, Junts, ese partido que se dice independentista, quiere más, vamos que lo quiere todo, incluida la facultad de expulsar inmigrantes de Cataluña. Y eso no puede ser porque si el Derecho de Asilo, como bien dice el artículo 149.2 CE, es competencia exclusiva del Estado, la decisión de expulsar también lo es. Además, que expulsar no es política social. Pero en el fondo, más allá del deseo independentista que demuestra Junts queriendo tener competencias finales en inmigración como por ejemplo la expulsión, este partido nos deja claro que más que independentista territorial es de ideología neofascista. Porque más que independentismo, lo que Junts demuestra es que es la derecha rancia y radical catalana de siempre que tanto benefició Franco en sus acciones de gobierno y que tanto aclamaban al dictador. No es ningún secreto que la derecha radical alimenta su populismo enalteciendo a la patria y a la raza; en Cataluña hay una sobrepoblación de sin papeles. Y ves inmigrantes no solo copando los trabajos del sector servicios sino durmiendo en la calle. Y eso provoca rechazo social y apoyo electoral a quien predique mano dura y decidida. De hecho, el PP, que es un partido residual en Cataluña, en Badalona ganó las elecciones con un discurso anti inmigración ilegal. Pero también en la mismísima Generalidad catalana, Vox, un partido de corte franquista, subió como la espuma alcanzando una fuerte representación en el Parlamento catalán precisamente con su discurso anti inmigración y de fácil expulsión de extranjeros de territorio. Y eso mismo quiere Junts: subir electoralmente con ese discurso y porque, además, se siente cómodo con dicho discurso. En otras palabras, los que tanto parece que se odian, utilizan los mismos esquemas ideológicos. Junts y Vox son hermanos de leche. La leche de la intolerancia.

** Abogado