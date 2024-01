Siempre recordaré una escena en la cocina de mi casa, mejor dicho, en la de mis padres; ya sabemos que nuestra casa para toda la vida, aunque nos independicemos, nos casemos o cambiemos de domicilio una y otra vez, es la de nuestros padres. Pues bien, éste es el recuerdo: tendría yo trece o catorce años. Madrugada. Mis padres regresando de una fiesta. Los oigo y me levanto. Encuentro a mi padre sentado a la mesa, con esmoquin, fajín y pajarita impecablemente colocados, esperando. Mi madre, con vestido de noche negro, bordado con pedrería morada, moviéndose por la cocina como si fueran las doce de la mañana, está preparando unas sopas de ajo.

Y es que en mi familia siempre hemos relacionado los trasnoches con las sopas de ajo, lo mismo que se relacionan las migas con la lluvia y el frío y los potajes de garbanzos, espinacas y bacalao, con la Cuaresma. Más de una vez, a la salida del teatro, hemos terminado tomándonos unas sopas de ajo en el Bar Montes, que estaba frente a la antigua estación de ferrocarriles y permanecía abierto hasta altas horas de la noche. De este lugar, me llamaba la atención especialmente que en una balda, en alto, haciendo esquina, se exhibiera un zapato de mujer, con un pañuelo dentro, que se decía que estaba empapado con la sangre de Manolete. Desde entonces, he relacionado las sopas de ajo con esa visión y, a pesar de ello, me siguen gustando. Y no soy la única. Este plato, tan sencillo como reconstituyente, tiene muchísimos adeptos y en el menú de los restaurantes castellanos y leoneses es tan obligado como aquí el salmorejo.

En los primeros versos de ‘El jaque de Medinica’, Valle-Inclán hace una rápida descripción de estas sopas: «La llama arrebola la negra cocina,/ pone maritornes magras de cecina/ en las sopas cáusticas de ajo y pimentón». Tan esdrújula causticidad, viene dada, efectivamente, por los imprescindibles ajo y pimentón, pero además hay que añadirle lo abrasivo del caldo, que debe estar muy caliente. Unas sopas de ajo frías no sirven para nada. El resto de la receta varía según el cocinero. Unos abogan por el agua con sal para preservar los sabores básicos; otros, se inclinan por un suculento caldo. El pan, cortado en rebanadas finas o gruesas, puede incorporarse crudo, tostado o frito. Hay quien enriquece el resultado final con huevo --batido o no-- y daditos de jamón serrano. Y hay quien perfuma con una ramita de hierbabuena. De salud sirva.

* Académica