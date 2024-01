Mientras en el Foro Económico Mundial de Davos discuten sobre el nuevo mercado y el control de la inteligencia artificial, en la provincia de Córdoba aún tenemos puntos «de sombra» en la cobertura de la telefonía móvil, por ejemplo, y andamos muy cortos de energía eléctrica para dar respuesta a los proyectos empresariales que vienen para crear riqueza y generar trabajo, y que se marchan, uno detrás de otro, ante la falta de desarrollo en la red de transporte de energía eléctrica que ofrezca la potencia adecuada a los municipios del Guadiato y los Pedroches, entre otros, a los que se añade la comarca del Guadajoz.

Por eso ha sido noticia que todos los Ayuntamientos afectados, Diputación, Junta de Andalucía, empresarios y sindicatos y demás colectivos sociales por unanimidad, apoyan las alegaciones presentadas al Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, reclamando en el corto plazo, tanto la conexión de Llerena con Peñarroya y Pozoblanco, como el adelanto de los trámites y tareas para que la autopista energética de Sevilla-Córdoba, que en forma de «Y» conecte con Extremadura y Castilla-La Mancha sean una realidad en el medio plazo.

«El Norte no puede esperar más» alzaba la voz del presidente de la Diputación Salvador Fuentes, que denunciaba que en el fondo existe un criterio de postergar a Andalucía con una inversión de tan sólo 6 millones de un presupuesto del Plan de 321 millones.

La pelota está en el tejado del Gobierno central. No puede ser que tengamos un Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico para frenar el empobrecimiento de la España vaciada y despoblada de un lado, y de otro, tengamos al norte de la provincia sin agua, sin luz, sin autovías, y sin empresas ni trabajo. La falta de infraestructuras eléctricas en nuestra provincia no es un tema menor ni nuevo, ni sujeto a valoraciones partidistas, sino una obviedad desde hace años denunciada. El presidente de lo empresarios, Antonio Díaz señaló que hay empresas que ante esta situación han paralizado sus iniciativas de inversión relacionadas con la energía fotovoltaica, la industria agroalimentaria o la generación de biomasa. Iniciativas que podrían hacer que nuestra provincia abandonara el ránking de las peores rentas y mayor desempleo, convirtiéndose en la «California» europea con un alto nivel de desarrollo que se ve frenado por esta falta de infraestructuras. Desde el sindicato Comisiones Obreras en Córdoba, su responsable Marina Borrego recordó que «es una demanda histórica la necesidad de industrializar la provincia de Córdoba a fin de que nuestro modelo productivo cambie, pero necesitamos luz para ello, por lo que es absolutamente necesario que el Gobierno acepte estas alegaciones».

Todos apoyan esta demanda y evidencian la necesidad y las consecuencias negativas que está generando la situación actual. Por ello, la respuesta no puede ser la estrategia de que otros lo resuelvan, ni irnos a nuevos planes para el año 2030 que cronifiquen aún más el problema, sino ofrecer soluciones reales y viables que tenemos al alcance de la mano. Esperemos que los responsables de la materia tengan «las luces» adecuadas y necesarias para un tema de justicia que ya no puede esperar más. No podemos ser rehenes del abandono. La provincia de Córdoba no se lo merece.

** Abogado y mediador