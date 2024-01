En los últimos años, los medios de comunicación vienen demostrando por la arqueología un interés inédito, que está contribuyendo de manera importantísima a la popularización de la misma, en un proceso de retroalimentación vital para ambas partes. Algunos de los mejores divulgadores arqueológicos del mundo son, de hecho, periodistas. Sin embargo, es frecuente que muchos otros se queden en la superficie guiados por el morbo, el sensacionalismo o la desinformación, lo que les lleva a sobredimensionar las noticias, a desvirtuarlas o a elucubrar por su cuenta, dando a la luz verdaderos ejercicios de arqueología ficción que provocan sonrojo. Con ello predisponen a muchos arqueólogos --entre los que abundan también quienes fabulan lo suyo-- a negar, regatear o dosificar sus declaraciones, ante el temor de ver sus palabras sacadas de contexto o tergiversadas, al tiempo que se extraen de ellas titulares escandalosos que sólo buscan multiplicar el impacto. Para una información de calidad, rigurosa y accesible es básico cómo la difunde el equipo arqueológico que la genera, tal como vienen poniendo de manifiesto hace años Atapuerca y su envidiable --y criticado en igual medida-- equipo de comunicación y de marketing, pero también se necesitan periodistas serios y bien formados, que se documenten y sean exigentes y críticos.

Para opinar con fundamento sobre Arqueología hace falta conocerla con cierta profundidad, haber consultado las fuentes oportunas y no prescindir de aspectos de la misma que condicionan la interpretación, explican determinados posicionamientos y actitudes, justifican medidas o sustentan decisiones. Sólo así se reforzará el rol social responsable que, por definición, cabe atribuir a la prensa y los medios de comunicación, por cuanto la información en sí misma, por buena, mala o sesgada, influye en la opinión, el criterio y la actitud de la gente, también con respecto a nuestra frágil y escarnecida herencia colectiva. Es verdad: los arqueólogos sólo sirven a la sociedad para generar conocimiento, ayudarla a perfilar sus señas de identidad y exhumar un patrimonio que, bien gestionado, puede convertirse en un recurso de primera magnitud, pero no son un entretenimiento, ni se pasan la vida rescatando tesoros, término anclado en una visión romántica y trasnochada de la Arqueología ajena por completo a los parámetros conceptuales e instrumentales de la ciencia positivista, moderna y prestigiada que hoy es. Semánticamente, tesoro alude a algo de gran valor codiciado por el ser humano, que es capaz incluso de matar por poseerlo. Sin embargo, para un arqueólogo no hay nada más valioso que la información, y ésta viene a veces de la mano de un fragmento cerámico diminuto o de una simple semilla, bien contextualizados.

Una de las características definitorias de la arqueología como ciencia histórica es su fuerte carácter interdisciplinar. Para cualquier intervención que pretenda rigor en sus resultados es ineludible contar con palinólogos, antropólogos, carpólogos, antracólogos, arqueozoólogos, etc.; y a dicha premisa se une otra aún más condicionante y fundamental: basa (o debería basar) la obtención de datos en la lectura estratigráfica de los yacimientos, con el máximo protagonismo para el contexto arqueológico. Esto nos permite movernos en cuatro dimensiones: latitud, longitud, profundidad y tiempo; por cuanto el objetivo último de quien excava no es sólo interpretar los procesos y las acciones, sino también, y muy particularmente, situarlos en una secuencia temporal que después habrá de contrastar con las fuentes escritas y bibliográficas para acercarse a la verdad de lo ocurrido; a sabiendas siempre de que, pese a sus esfuerzos, se quedará, como mucho, en una simple versión de los hechos. Todo hallazgo que no venga refrendado por una interpretación contextual no pasará, pues, de ser algo anecdótico, más o menos bello pero de validez muy limitada desde un punto de vista interpretativo.

Los profesionales de la arqueología no necesitan los brillos del oro para hacer historia, ni recurrir a determinadas hipérboles para difundir sus mensajes, pese a saber fehacientemente que si lo suyo no es lo más antiguo, lo más grande o único, corren el riesgo de no llamar la atención y perder el apoyo a la investigación, y que nada atrae más al personal que ese concepto atávico de tesoro escondido como mantra para encarrilar nuestras tristes vidas, o el relato folletinesco con tintes épicos de una historia alineada con la tendencia global a la ficción y el desvarío, pero que no cuenta con pruebas científicas o sobre la que caben otras interpretaciones. Convendría, por tanto, que los profesionales fueran un poco más circunspectos en sus declaraciones, los políticos algo más cautelosos a la hora de manejar según qué datos, y los periodistas más escrupulosos y precisos a la hora de contrastar la información para no lanzarse al vacío sin paracaídas a las primeras de cambio. También, que la sociedad española se lo haga mirar con urgencia, porque el rápido nivel de empobrecimiento intelectual que viene experimentando estos últimos años es tan alarmante como perturbador.

* Catedrático de Arqueología de la UCO