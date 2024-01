La paz encanallada

¿Veis como no hacían falta tantas bombas, tantas extorsiones, asesinatos, crueldad, profanación de tumbas, porque ni siquiera muertos y enterrados dejáis en paz vuestra violencia? ¿Veis como no era necesario que os chorree sangre para siempre esas páginas que habéis escrito en vuestra historia, durante años de ignominia frente a unas víctimas a las que nunca agradeceremos suficiente el no haberse convertido, como se convirtió la mayoría de vuestro pueblo, de ovejas a lobos? (Porque no fueron sólo cuatro exaltados vuestros terroristas, sino la mayoría de todo un pueblo que no los repudió como representantes suyos). ¿Veis como sólo bastaba apoyarse en esta España servil, egoísta, rastrera, que olvida siempre las humillaciones, las mentiras y las degradaciones a la que la someten? Este pueblo de hipócritas histriones que hablan como don Quijote y actúan como Sancho; que caminan sobre un asno y alardean de Rocinante. Este pueblo sometido a sí mismo por el miedo a todos los miedos, por el miedo a la palabra, por el miedo a la dignidad. Este pueblo que muerde los pezones de quienes se amamanta. Este pueblo de historiadores maniqueos que se aprovechan de la Historia cuando ya ha pasado la época que los silenció; de esos que se llaman escritores de novelas históricas, sustrayéndole al pueblo el conocimiento de su verdadera historia, que podría liberarlo y ayudar a restañar las heridas y vivir en paz; de esos partidos políticos autonomistas, mamporreros del poder que más calienta; de esos cantautores que siempre se lucen en todas las circunstancias, jugando a cantar y guardar la ropa. ¿Veis como así hubiera sido más fructífera vuestra lucha, sin necesidad de tanto regresar a la caverna? Sí, ya veis: lo que no conseguisteis en cincuenta años de sangre de inocentes con la que escribir vuestra historia, lo habéis conseguido en cincuenta días. Sólo bastaba el apoyaros en este pueblo encanallado con su encanallada paz de redil y de pesebre; este pueblo de revolucionarios de sofá que a lo más que llegan es a bostezar y eructar el compromiso que pregonan; que acaban siempre embistiendo cuando se deciden a usar su cabeza huera; que no les importa vivir en la mentira y en la vanidad que da la necedad y el egoísmo más ruin, más altanero y más estúpido.

*Escritor