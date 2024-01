Sin sitio para soñar en el centro

El cine, además de ser el séptimo arte, es la gran «fábrica de sueños». De ello partíamos en una charla en el bar de guardia, uno de esos lugares siempre tan propicios para que aflorasen esas ideas que arreglan el mundo en un par de días. Menos tiempo aún si el número de medios de vino consumidos es generoso. El bar en cuestión, el Malaparte, es un sitio no muy lejano del antiguo cine Isabel La Católica (cerrado en 2007) y muy cerquita de los multicines Alkázar, clausurados en 2011. Fueron los dos últimos recintos en el centro en una ciudad que llegó a tener cuatro decenas de salas en los años 60. Y no es que sin Martín Cañuelo nos hayamos quedado en 2023, y quizás para siempre (ahí está la amenaza), sin cines de verano, es que ya no teníamos en el centro, incluidos muchos barrios de alrededor, ni un cine de invierno desde hace más de una década.

Por supuesto, desde lo público y lo privado las artes escénicas, la música, la pintura y la fotografía, por ejemplo, viven un momento espectacular en el centro de Córdoba con los dos grandes recintos del IMAE (el Gran Teatro y el Góngora), el Teatro Avanti, el Cómico, la salas de arte, los museos municipales y de la Junta, las sedes de organismos como Vimcorsa, la Diputación, Orive... Vale. Pero lo que se dice cine, solo tenemos un referente, aunque sea de lujo: esa Filmoteca de Andalucía que deja altísimo el pabellón. Lo malo es que las pantallas más cercanas a la sede en Medina y Corella están a 1,7 kilómetros y media hora andando hasta los cines Axión, en El Arcángel; a 2,9 kilómetros de los Multicines Guadalquivir 3D y a 3,3 kilómetros para el centro de ocio de El Tablero. También es cierto que ya casi todos tenemos ya en casa pantallas gigantes que en el fondo son una sala de exhibición en sí mismas. Pero también es verdad que el arte del cine como experiencia, como religión politeísta no excluyente de otros dioses, necesita de un templo donde no exista la posibilidad de apretar el botón de pausa para ir al lavabo. Este culto precisa de una iglesia que esté en el barrio, que huela al incienso propio de este tipo de santuario (a moqueta y plástico más o menos nuevo o añejo, a limpiador industrial y a palomitas), y que nada más cruzar sus puertas predisponga a la mente y al ánimo a vivir una experiencia espiritual, extraordinaria... Y todo eso solo lo tenían aquellas basílicas de sueños que eran los cines de barrio. Como en la tertulia se fue calentando la imaginación, nos llegamos a preguntar: «¿Sería viable un cine chiquitito con apenas una centena de butacas pero en donde no faltase nada de las antiguas salas? ¿Un sitio donde apeteciera entrar aunque solo fuera por presumir luego de haber estado allí, con películas comerciales junto a otras superclásicas para lo que han olvidado la experiencia del cine-cine?». Ya fantaseando, los contertulios fueron proponiendo una hipotética programación de ese minicine del centro: matinales infantiles con reestrenos como esa ‘Toy Story’ de 1995, por ejemplo; grandes y antiguas superproducciones para tardes-noches del domingo, sesiones golfas con películas de culto a lo ‘The Rocky Horror Picture Show’, maratones ‘especial-frikis’ como con ‘La guerra de las galaxias’... Todo ello con promociones e, incluso, una programación de eventos paralelas. ¿No habría unos centenares de aficionados que hicieran rentable el proyecto? Y entonces, llegados a ese punto, todos nos callamos y cambiamos de tema.