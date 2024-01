En peligro de extinción

Si del futuro de algunos hablamos, progresismo es a progreso lo que autoritarismo a autoridad. Hace algún tiempo que la prosperidad trajo consigo la desaparición de oficios antaño habituales como lecheros, ascensoristas, deshollinadores, vendedores de enciclopedias o repartidores de las páginas amarillas, pero ha sido el progresismo patrio el que ha decidido acabar por la vía de urgencia con otros tenidos hasta la fecha por necesarios. A los toreros quieren darles la puntilla, los catedráticos de Derecho Constitucional se han quedado sin asignatura, y la Princesa de Asturias ha enviado su currículum a Mercadona. Pese a todo, hay quien lo tiene más crudo, y es que según una encuesta apócrifa - como las del CIS- la profesión con menos porvenir en España es la de jueces y magistrados. En Wallapop se acumulan anuncios de togas con puñetas.

Escribía el insigne Piero Calamandrei que «de todo lo que me es íntimamente más querido, tú, juez, eres custodio y fiador; en ti saludo la paz de mi hogar, mi honor y mi libertad», de ahí que llame la atención tanto silencio ante el diario ataque que sufre una Magistratura convertida, a la fuerza, en la última trinchera desde la que defender el Estado de derecho. En la almoneda en la que han convertido a España, el Gobierno y sus socios pujan por tumbar a jueces y fiscales, y parece que van ganando la subasta. Una vez absorbido el poder legislativo gracias a bochornosos cambalaches, el Ejecutivo busca con ahínco la colonización del judicial, para lo cual perturba hasta al extremo a quienes han jurado guardar y hacer guardar fielmente la Constitución, lealtad a la Corona, y administrar recta e imparcial justicia. Que los jueces cumplan a diario con esta promesa parece no gustarle al insigne jurista Pachi López -también conocido en el foro como el «Maestro Ciruela» por aquello de que no sabía leer y puso escuela- ni a sus polizones de legislatura, quienes a falta de mejores argumentos andan amenazando a los togados con la evangélica advertencia «No juzguéis y no seréis juzgados»; habrá que explicarles algún día su verdadero significado. Ahora que la única independencia por la que vela el Gobierno es la de Cataluña, se hace imprescindible que los jueces mantengan la suya, so pena de que, a la vuelta de la esquina, el derecho sea en España únicamente lo contrario del torcido. No inspira confianza que la venda de los ojos de la diosa de la Justicia la sostenga Pedro Sánchez, y que su balanza se incline peligrosamente desde que el último e infumable libro del presidente del Gobierno reposa sobre uno de los platillos. De consumarse el asalto a los estrados, tener hambre y sed de justicia es garantía de acabar muerto por inanición y deshidratado.

Hace unos días pude comprobar de primera mano la gravedad de la situación cuando al telefonear al hijo de unos amigos para felicitarle por haber aprobado hace meses las últimas oposiciones a judicatura, me respondió apurado: «Gracias, pero no se lo digas a mis padres. Aún no lo saben. Piensan que sigo ganándome la vida tocando el piano en un burdel».

*Abogado