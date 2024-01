Como una más de tantos españoles, he cogido la gripe: tos, fiebre, dolores de cuerpo... Dicen los médicos, que estarán hartos de oírnos, que todos nos quejamos de lo mismo y es que los síntomas son los síntomas y nada nos libra de ellos. Cama, paracetamol, dejar pasar el tiempo y pedir a todos los santos que no se nos complique con una neumonía. Parece ser que ya estoy restablecida, pero me encuentro cansada. Probablemente, también lo decimos todos. Lo cierto es que los días de encierro y retiro, para curarse y no contagiar a nadie, hay que pasarlos de alguna manera y para entretenerse, qué mejor que una serie de televisión; pero no cualquier serie, sino una que ya hayamos visto y así, aunque nos durmamos o amodorremos, podremos coger el hilo en cualquier momento.

Es la tercera vez que veo ‘Juego de tronos’. Las ocho temporadas seguidas. No sé si se me puede definir como friki, porque no llego a estar obsesionada, pero la reconozco como una de las mejores series de la historia -ya les hablaré de otras cuantas que también me parecen extraordinarias- que hace honor a la magnífica novela en la que está inspirada. Durante una semana he estado sumergida en ese mundo de ambiciones, venganzas, envidias, luchas, guerras, asesinatos, espadas afiladas, puñales de vidriagón, sangre, decapitaciones, lobos huargo, nieve hasta en el nombre del protagonista -muchas escenas están rodadas en Islandia- caminantes blancos y dragones. Y puedo asegurarles que en medio del duermevela de la fiebre, ya no sabía si estaba en Invernalia o en el Muro con la guardia de la noche, pero Córdoba me quedaba muy lejana.

Miren por dónde, hoy es el Día Mundial de la Nieve, proclamado por la Federación Internacional de Esquí, y se celebra en todas las estaciones de esquí del mundo, en las que éste es el deporte rey, junto a otros, muy divertidos, que no tienen tanto nivel de exigencia. Los que vivimos aquí estamos poco familiarizados con ella; a lo largo de mi vida, habré visto nevar en Córdoba tres ó cuatro veces; en Cerro Muriano, alguna más. Fuera de Córdoba, donde más nieve he visto es en Burgos y en Ezcaray. Ya sabemos la importancia de la nieve como reserva hídrica y como hábitat para ciertas especies animales y vegetales. Acabo de leer que el deshielo de los polos supondría la modificación del eje de rotación de la Tierra y eso me parece aterrador. Tan aterrador como los caminantes blancos o los dragones de Danerys.

