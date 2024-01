La xenofobia

Enhorabuena a los 7 millones y medio de españoles que votaron al PSOE para frenar a la derecha y a la extrema derecha. Porque, gracias a ellos, tenemos un Gobierno pactando con la derecha xenófoba de Junts. Y esto hay que tragarlo y digerirlo. El votante socialista, a las barricadas, por el triunfo de la confederación, frenemos al fascismo, cada vez que se acuerde de su voto, cada vez que se mire dentro de su espejo democrático, deberá recordar que Pedro Sánchez se la ha vuelto a colar, doblada, y también con cargas interiores. Es decir: os convenzo de que vamos a parar a los fachas de Vox y renuevo la sangre narrativa del guerracivilismo, porque lo inexcusable ahora, lo imperativo, es que los fascistas no puedan gobernar con el PP; pero, después, yo pacto con la ultraderecha xenófoba de Junts, que parece que quiera la competencia sobre inmigración para lanzarlos al mar. El nivel de criminalización del inmigrante no había llegado a tanto, con un partido en bloque. Respecto a la cesión de competencias, parece importar poco que el Tribunal Constitucional ya declarara en su sentencia sobre el Estatut que la gestión de la inmigración es una competencia reservada al Estado. Pero claro, hablamos de un Gobierno que ha hecho posible la amnistía, que no es el perdón, como han creído algunas almas cándidas -eso era el indulto-, sino borrar la comisión del delito y el delito en sí, condenando la actuación de fuerzas de orden público, el poder judicial y hasta el discurso del Rey. Ahora, con Junts se hace más fuerte el Front Nacional de Catalunya y Aliança Catalana. Lo ha dicho Jordi Turull, sólo 24 horas después de la aprobación de los decretos y la cesión de competencias: «Tenemos que ver en qué condiciones se les puede echar». Echar, esa palabra tan de izquierdas, tan demócrata. Añade Turull, hablando de los inmigrantes: «Hay inmunidad para una serie de gente que no tiene la sensación de que quien la hace la paga». Claro, Jordi. Vosotros mismos.

* Escritor