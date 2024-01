¿Singular o plural?

¿Se ‘tarda’ unos minutos o se ‘tardan’ unos minutos en llegar desde la plaza de las Tendillas hasta la de la Corredera? Ambas opciones son válidas, si usted sabe el camino. Una y otra elecciones son correctas, si bien la lengua culta y yo misma preferimos la primera. El 8 de septiembre de 2023 dimos un ‘paseo gramatical’ por Madrid. Hagamos hoy lo propio por la flor de España (Góngora dixit).

Por un lado, ‘tardar’ (del latín ‘tardāre’) es un verbo intransitivo, pues no exige la presencia de una función sintáctica de la que hablo más adelante. Ahora bien, se construye con un complemento que expresa el tiempo que se emplea en hacer algo o la duración necesaria para que algo suceda. Véase, por ejemplo, ‘La Casa de los Cuadros siempre tarda muy pocos días en realizar mis encargos’, o ‘Para los enamorados de las tradiciones de nuestra ciudad, la fiesta de los Patios tarda en llegar una eternidad’. Los complementos recreados y subrayados en estos ejemplos son obligatorios, en el sentido de que el verbo los necesita para completar su significado y dar un carácter real a las oraciones. Sin embargo, si bien en ocasiones ese complemento presenta la posibilidad de ser sustituido por un pronombre, no es exactamente un complemento directo, de la misma forma que no es lo mismo leer ‘La feria de los discretos’ entre cuatro paredes que recorrer los rincones de Córdoba junto a Quintín García Roelas. Y es que, aunque se dice que Pío Baroja tenía un carácter un tanto pasivo, eligió Córdoba para recrear una de sus novelas. ¿Impersonal o pasivo? Ni él mismo lo sabría, pero ‘si quieres que tu dolor se convierta en alegría, no pasarás, pecador, sin alabar a María’ (vid. el altar de la Virgen de los Faroles, ubicado en el muro norte de la Mezquita-Catedral).

Por otro lado, una oración como la de la interrogación que encabeza este artículo admite dos interpretaciones, y la lectura que se escoja estará relacionada con el hecho de emplear el verbo en singular (‘tarda’) o en plural (‘tardan’). Si se interpreta ‘se’ como marca de impersonalidad (característica ausente en la ciudad y en la poesía de Góngora), no existe ningún Sujeto que pueda concordar con el verbo, por lo que este deberá aparecer en singular; además, en estos casos, el complemento objeto de debate vendría a representar una ‘cantidad de tiempo’. En el caso de entender que ‘se’ forma parte de una construcción pasiva refleja, el supuesto complemento cuantitativo pasaría a ser un Sujeto con todas las de la ley, y el verbo podría concordar con él y, por ende, estar flexionado en plural.

¿Córdoba es impersonal o pasiva? ¿Transitiva o intransitiva? ¿De Góngora o de Quevedo? ¿Exige un complemento directo o de cantidad de tiempo? ¿De Pío Baroja o de Miguel de Unamuno? ¿De Andrés Hurtado o de Quintín García? ¿Es singular o plural? Ni impersonal, ni pasiva. Transitiva, porque exige y admite un crisol de culturas. De Góngora, para que, una vez más, alguien pueda ser profeta en su tierra. Posee una conexión directa con casi cualquier ciudad importante de España y con algunos lugares del extranjero en una cantidad de tiempo relativamente aceptable. De Pío Baroja, porque, dentro de su caos mental, aquel fue capaz de ver algo de claridad y crear una obra de arte ambientada en nuestras calles. De Andrés Hurtado y de Quintín García, porque de alguna manera vienen a ser el mismo. Y es, por supuesto, singular.

** Lingüista