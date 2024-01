Así se siente el ciudadano español ante la política surrealista en la que se ha instalado la democracia española. La votación de convalidación en el Congreso de 3 decretos el pasado miércoles da una muestra de ello. Junts abandonó el hemiciclo para no participar en la votación donde se convalidó el decreto «ómnibus» que deroga -en contra de los mandatos y reglas de la Unión Europea- artículos procesales que recogen la cuestión de prejudicialidad, aquélla que pueden presentar los tribunales de justicia ante normas de dudosa legalidad y que podía comprometer la vuelta del prófugo de Waterloo. El decreto del IVA quedó aprobado a última hora por la cesión, una vez más ilegal, de la plenitud de las políticas de inmigración a Cataluña. Y el decreto de los subsidios por desempleo y medidas para la conciliación quedó rechazado por la negativa de Podemos en su ataque de celos contra Yolanda Díaz y su particular vendeta por no haberle dado los ministerios que exigía. Todo ello, para no negociar con el partido ganador de las últimas elecciones generales las medidas y enmiendas que el mismo proponía.

El enfrentamiento entre los socios que apoyan al Ejecutivo es total, lo que no resulta ilógico. Ahora que celebramos el día internacional de la lógica el próximo domingo, caerán en la cuenta de que no hay que ser muy avispado para entender que poco tiene que ver la burguesía catalana con los descendientes del terrorismo etarra que chantajeaba hasta hace tres días a esos empresarios. Ni tampoco tiene que ver la ultraderecha supremacista vasca del PNV con los republicanos de izquierdas de ERC. Es verdad que todos ellos presentan el denominador común de estar contra el Estado, intentar saquearlo y acabar con sus instituciones. Mal compañero de viaje para un partido de gobierno. Y en cuanto se ponen a votar un texto legislativo, lo único que saben es a cambio de qué prebendas se podrá chantajear al Estado: aunque sea con la asunción de competencias que no corresponden, o con la consagración de la diferencia fiscal y de derechos entre españoles. Pactar una investidura en negociaciones privadas en el extranjero con un prófugo de la justicia al que se promete inmunidad, quiero decir amnistía, por sus delitos de los que insiste volverá a cometer, no puede dejar otra estela, que el bochorno y la indignidad. Atónito, dijo Núñez Feijoo que se quedó por el espectáculo insostenible y continuado que se ofrece, indicando que no es así como había pensado que sería su dedicación política. Atónitos han dicho que están los empresarios de la CEOE y los sindicatos como Comisiones Obreras, que han levantado la voz por el declive de la concertación social y el ninguneo permanente al que están siendo sometidos los agentes sociales. Cuando la ética sale de la vida política, y ésta se convierte en un mercadillo de truhanes y trileros donde hasta se cambia a los árbitros para que disimulen el incumplimiento de las normas, y se pacta cualquier cosa ilegal contar de llegar a la esquina próxima de la última votación, poco se puede esperar. Atónitos, perplejos, patidifusos, pasmados, estupefactos, por no decir abochornados, confundidos, atribulados y escandalizados, se encuentran muchos españoles que no entienden esta deriva que, además, fue ajena a cualquier programa o debate electoral, y está suponiendo todo un secuestro de la voluntad soberana del pueblo, que elige ciertamente a unos representantes, pero no con un cheque en blanco para que destruyan todos aquellos principios y valores compartidos que marcan unas reglas que debemos respetar. ** Abogado y mediador