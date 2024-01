Llegada a Hamelín

Fue la mañana de Reyes. Amanecía un día luminoso, con el azul del cielo matizado por pinceladas de neblina rosa. Igual que siempre, salí temprano para oír misa en mi iglesita que da al campo. Yo esperaba, como cada día de Reyes, encontrar despiertas las calles por esa alegría inocente de los niños con sus juguetes nuevos. El balón, la bicicleta, los patines. Pero no; las calles se hallaban sumidas en un silencio sin nombre. Pensé que las nueve de la mañana sería aún temprano. Regresé de la misa, y las calles seguían en ese mismo silencio, que se me volvió aterrador. Ya no era el silencio de alargar el dormir, sino el silencio del vacío en la nada. Y así siguieron las calles todo el día. Ese silencio sin nadie y tan sin vida me preguntó: «¿Dónde están mis niños?» Y esta vez la pregunta fue sin bromear sobre eso de niños, niñas, niñez. Enseguida la voz de esa muerte me respondió que dónde iban a estar mis niños, pues en las trituradoras de carne humana de los abortorios, o metidos en sus casas, cada uno a solas con su pantalla, esa madre, padre, hermanos, amigos, vecinos, escuela que acabará por volverlos inútiles, egoístas, insolidarios, incapaces de pensar, incapaces de expresarse, incapaces de comunicarse, incapaces de ser verdaderamente libres y felices, de ver real el mundo y no a través de imágenes dictadas desde quién sabe qué mente de tiniebla. Porque se trata de eso, de todos convertidos en masa y sometidos al miedo a pensar, al miedo a decidir, al miedo a amar y comprometerse con algo hasta entregar la vida por ello y despertar la vida en otros. Ahora sé que ha venido el flautista de Hamelín y se está llevando para siempre a nuestros niños. Os aseguro que este silencio de las calles la mañana de Reyes ha sido para mí, tan viajero por silencios y desiertos de todas las desolaciones, un silencio que va más allá de la muerte: el silencio de muertos en vida, el silencio que nos va imponiendo, sin que queramos tomar conciencia, el poder oscuro, extendido por cada corazón como humo que lo desdibuja todo hasta convertirnos en sus esclavos, pero unos esclavos cretinos, anegados de idiotez, porque somos unos esclavos que ni siquiera queremos saber que llevamos cadenas, y día a día nos decimos que somos libres, sin necesidad de nada más.

