Disolver, ilegalizar, prohibir

La crisis de la indignación que no solo vivimos en España apelaba a un sistema que no nos representaba, que pedía estirar las costuras de la democracia porque nos estaba quedando estrecha para tanta nueva reivindicación social. Y se empezó a hablar de refundar el capitalismo, de la codecision de los ciudadanos más allá de depositar su voto cada cuatro años, y se habló de transparencia, se retransmitían en streaming las negociaciones entre Podemos y sus posibles socios en aquellas elecciones municipales. Fue todo un fiasco, ni refundamos nada, ni los partidos que vinieron a transformar la realidad duraron en la política institucional más de dos legislaturas, y terminaron funcionando con el más puro centralismo decisor con tintes mesiánicos.

De esta misma crisis de representación surgió una segunda posibilidad, justo en la dirección contraria, en lugar de más democracia lo que necesitábamos era una vuelta al autoritarismo tradicional, sin tantos agentes decidiendo, ni tanta internacionalización. Un poco de más vale lo malo conocido, que en este país ya había sido bastante malo y durante bastante tiempo como para ser conocido por varias generaciones, justo aquellas que no votan esta opción política.

Y volvió a plantearse, mucho después de los duros años de la violencia de ETA, por Vox y respaldada por el PP y Ciudadanos la ilegalización de los partidos independentistas e incluso del PNV. Hoy el PP no habla de ilegalizar sino de disolver a los partidos desleales al sistema. Como si lo que disuelves no se pudiera volver a concentrar en otras siglas, y como si el problema no estuviera en que hay una ciudadanía detrás de esas siglas que es la que necesita acomodo en el sistema.

Todas estas propuestas chocan con el principio de pluralismo político como valor superior recogido en nuestra Constitución. Entran en conflicto con la Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 que reserva al poder judicial la potestad para disolverlos, y solo en caso de conductas graves que vulneren de forma reiterada los principios democráticos como emplear el terrorismo y la violencia para lograr objetivos políticos. El propio Tribunal Constitucional recoge en varios fallos que la democracia española es no militante, que caben en ella todas las ideas incluso las contrarias a la Constitución. Solo desde esta laxitud es posible entender nuestro sistema representativo que no ha dejado a nadie fuera ni a derecha ni a izquierda.

Solo así es posible entender que el Partido Popular haya tomado cafés con Junts, sondeando las posibilidades de gobierno y ahora lo esconda como si hablar por hablar no fuera una virtud.