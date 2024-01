Hace unas semanas, varios expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas analizaron la toxicidad de las bolsas de plástico: las de siempre, las recicladas y las biodegradables.

La conclusión es desoladora: demuestra la «elevada toxicidad de los plásticos reciclados y biodegradables comparada con el plástico convencional no reciclado». Es decir, las células expuestas al plástico tradicional no mostraban toxicidad, pero las expuestas a plásticos biodegradables, sí, dificultando la vida celular. Y esta toxicidad se incrementa cuando reciben luz ultravioleta, elevando el riesgo de que los contaminantes se trasladen a las personas. No me digan que no es alarmante. Y con las pajitas desechables, más de lo mismo.

La codicia humana carece de fronteras éticas. Por su bajo coste, cuando estos ambiciosos desaprensivos fabrican bolsas y pajitas, usan aditivos químicos de gran toxicidad. La ambición es mucha; la inteligencia, ninguna.

¿A dónde vamos? Avanzo la respuesta: así, sin duda, directos al desastre más rápido que nunca.