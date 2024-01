La ilusión necesaria

Han venido los Reyes! Puede que no tengamos 4 o 6 años y no hayamos puesto esta noche galletas, leche, agua o zanahorias para los camellos, pero sin duda hay algo en nuestro interior que se enciende la noche de Reyes, porque tenemos la certeza de que, pase lo que pase, al día siguiente habrá un paquete con nuestro nombre esperándonos. Y, aunque tengamos 32 o 54, por un momento --incluso si nos hemos comprado el regalo nosotros mismos--, sentiremos un hormigueo en nuestro interior. ¡Un regalo!

Es una ilusión singular como ninguna otra la del día de Reyes. O quizás sea así para mí porque mi madre siempre se encargó de que así fuera e intentamos conservarla en casa lo más intacta posible cuando fuimos creciendo y el secreto se desveló, poniendo mucho amor en los regalos que elegíamos para el otro, con la tradición de desayunar roscón de crema todos juntos, nuestro dulce preferido. Por un día, el mundo se aplacaba y todo era dulce y sorpresas.

Sí, mi madre fue tan buena reina maga que, no sólo llenaba los zapatos de chuches y dulces, sino que nos dejó algún mensaje de parte de los Reyes con esa caligrafía tan especial y oriental (al estilo de Baltasar) que ella misma inventó e, incluso, un año hasta lo fue dos veces para que Sus Majestades vinieran a mis dos casas y dejó un caminito de caramelos desde el portal a hasta nuestra puerta. Tremendo, ¿verdad? Ay, las madres, las verdaderas Reinas Magas, como Gloria Fuertes ya advertía. Qué noches previas las suyas, envolviendo regalos o montando juguetes y colocándolos de madrugada, una vez que todos duermen. Y algunos padres también, eh, una minoría pero creciendo.

Con el tiempo yo he intentado mantener en la manera de lo posible encendida esa ilusión en mí y he seguido colocando los regalos siempre cuando los demás dormían. Puede a otros el día 6 les dé igual porque en su casa lo hayan vivido de otra manera o que las tradiciones hayan ido derivando en un amigo invisible. Pero si conserváis esa ilusión, no dejéis que os la arrebaten ni que os toquen vuestros momentos preferidos, porque ese día se juntan una ilusión, alegría y nostalgia genuinas --por mucho que como los Reyes de la infancia no haya ningunos--, que es necesario que se den así, porque si no... ¿qué sería de nuestra capacidad para imaginar, cómo soñarnos muy lejos de todo lo que duele y aterra durante 24 horas?

*Escritora