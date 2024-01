Muchos de los que se llenan la boca aludiendo a la Constitución a la vez que la incumplen con reiteración (cinco años) y sin propósito de enmienda, argumentan todo el tiempo la importancia del Estado de Derecho como guía de la acción política. Pues muy bien, estamos de acuerdo. Pero parece que no han leído o se les olvida deliberadamente, lo que dice textualmente el art. 1.1 del Título preliminar: «España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Estado social y democrático de Derecho. Las dos cosas, no solo la última y cuando nos conviene. Nunca se oye a la derecha PP-Vox reivindicar también el adjetivo «social» que define también de manera fundamental lo que los constituyentes y los españoles que la votamos, querían que fuera España. ¿Por qué será? ¿Cómo nos explicamos este olvido? Y en cuanto a los valores superiores reducen el de la libertad a una parodia (la de tomar cañas), lo de la justicia es para ellos pura apariencia, de la igualdad mejor no hablamos y si por ellos fuera ilegalizaban a varios partidos del arco parlamentario con millones de votos. El Estado social debe velar por el bienestar de todos los ciudadanos y por tanto ha de garantizar los servicios públicos. Es una condición para el mantenimiento del pacto que permite la convivencia. Los gobiernos PP-Vox privatizan y privatizan aunque presuman de subir los presupuestos, y dejan que se deteriore lo público, lo que se ocupa de todos. Algunos llevan en su cabeza la única idea, no parecen tener más, de que hay que bajar impuestos porque donde mejor está el dinero es en el bolsillo de los ciudadanos. Y con ese mantra... a funcionar. ¿Y los que no tienen dinero o lo tienen de manera insuficiente? Que les den. Así que hay que recordar: Estado de derecho, pero también social.

*Antropólogo y trabajador social