Cuentos cruentos

Por estos días de más cuentos y Reyes Magos, reoigo (variación de «releo») el cuento de Prokófiev, «Pedro y el lobo», tan interesante para iniciar a los niños en escuchar música clásica. De todas maneras, me resulta un cuento cruento. Los personajes con Pedro son: El pajarito, que trina imitado por la flauta, y no la flauta de Bartolo con un agujero solo, ni suena la flauta por casualidad, sino los lindos pajaritos que rodean a Pedro, siempre tan pájaros y pájaras, y no porque les dé la pájara por una bajada de glucosa. Está también el pato patoso, que es el oboe, y no como un pato mareado o a la naranja. Los patos de Pedro son tan fatuos, tan versátiles, sobre todo cuando se lanzan a patear un lago y lo convierten en el lago de los cisnes. El clarinete es el gato. Los gatos de Pedro son muy astutos, siempre a dar gato por liebre; aparecen a la hora de comer; el resto del día, duermen, se rascan, pasean y vuelven a dormir en el rincón más tibio, al son y sol que más calientan, tan pulcros y aseados ellos. Luego está el abuelo de Pedro, el fagot. Pedro tiene muchos abuelos, que ahora se escandalizan de lo que Pedro hace con lo que le dijeron. ¡Curiosos abuelos! Y, cómo no, ¡el lobo!: asociado a las trompas. No a las de Eustaquio ni a las de Falopio, sino al lobo de Pedro, porque abundan los lobos, y cada día más, pero no los lobos lobos, sino los lobos con lana cien por cien virgen. ¿Y los cazadores? ¿Qué decir de los cazadores? ¿Qué hacen los cazadores? Pues hacen pizzicatos, o sea, a verlas venir, siempre guiñando para apuntar bien: donde ponen el ojo... Y Pedro es la cuerda, y no la cuerda floja ni la cuerda de reata, sino los violines, violas, violoncelos y contrabajos. Tocan una melodía etérea, en la que vemos muy bien narrado el cuento cruento de Pedro, que, a pesar de todo, me parece un cuento sin fin. Por eso, desde niño, me sorprendió la frecuencia con que aparece en los cuentos un personaje con ese nombre: Pedro y el lobo, Pedro Picapiedra, Pedro, el amiguito de Heidi, con el abuelito, dime tú, y la histérica Clara, y la más histérica señorita Rottenmeier; Fray Perico y su borrico, Roberto Alcázar y Pedrín, y hasta el inglés Peter Pan. Como ven, leo con mucha retranca los cuentos cruentos. Lo siento; será que ya no me los creo.

*Escritor