Decían que el 2023 iba a ser el año en que la inteligencia artificial (IA), aún no implantada totalmente en nuestras vidas, aunque eso posiblemente se produzca en 2024. ¿Qué riesgos tiene eso? Pues directamente se lo he preguntado a un programa de IA: «¿Puedes hacerme un resumen en mil caracteres y espacios sobre los peligros de la inteligencia artificial?»

Y ni corta ni perezosa me contesta en apenas cinco segundos: «La inteligencia artificial (IA) presenta riesgos significativos, como la falta de ética en su uso, sesgos algorítmicos, pérdida de empleo, y potencial para la creación de armas autónomas». ¡Toma ya! Y eso... de entrada. La IA no sabrá diferenciar entre lo que es verdad y lo que es mentira, pero desde luego sí que sabe hacer autocrítica. Continúa diciendo el programa algorítmico que «además, la dependencia excesiva de la IA podría comprometer la privacidad y seguridad de datos, mientras que la falta de comprensión total de sus decisiones complejas plantea desafíos en la responsabilidad y transparencia. La regulación inadecuada y la ausencia de estándares éticos pueden amplificar estos peligros, subrayando la necesidad de abordar cuidadosamente el desarrollo y aplicación de la inteligencia artificial». No sé qué me asusta más: los propios peligros que detalla la IA o la franqueza y el grado de autoconciencia que ya tiene.

El caso es que la IA ha venido para quedarse, para aparentemente ‘liberarnos’ de la fastidiosa tarea de pensar, conocer las cosas y saber comunicarnos como es debido. Como antes las calculadoras y los ordenadores comenzaron a evitarnos larguísimas y tediosas operaciones de cálculo y ahora ya pocas personas, una vez dejado el colegio, serían capaces de hacer una raíz cuadrada e incluso una sencilla operación de división sin ayuda electrónica.

Incluso hasta el sistema educativo parece haberse adaptado. El cálculo ‘manual’ dejó de ser evaluable a partir de ciertos cursos y ahora no se puntúa por conocimientos, sino por raras capacidades ambiguas y difíciles de traducir en cifras para premiar a los que mejor sabrían preguntar a la IA.

El caso es que, es otro ejemplo, dependemos tanto de las actuales fuentes de energía que un fenómeno que pasa cada varias décadas como es una tormenta solar puede destrozar nuestras redes eléctricas y devolvernos a la edad preindustrial, al siglo XVII. Ya hay numerosas obras de ciencia ficción que hablan de ello. Si también algún incidente afectara a los servidores de internet, en donde se guarda todo el saber de la humanidad hasta tal extremo que ya no se publican manuales y otros libros de ciencia sino que simplemente se ‘vuelcan’ en la red, su falta nos pondría poco menos que en la Edad Media. Pero si la sociedad y los individuos terminasen dependiendo de la IA y después ésta nos fallara algún día... es que volveríamos al Neolítico, a antes de que los sabios egipcios, mesopotámicos y griegos comenzaran a pensar y a dejar constancia de sus razonamientos por escrito. Hasta los neardentales, que ya usaban con éxito su inteligencia para adaptarse, sobrevivir en su medio, comerciar y relacionarse estarían por encima de nosotros si lo fiamos todo a la IA y algún día nos faltase.

No es solo que la libertad nos permite pensar, es que pensar nos hace libres. Y, hombre, si ser siervo de alguien (o de algo) que te ha capturado a la fuerza ya es malo, dejarse esclavizar por voluntad propia, en este caso por una inteligencia que ni siquiera es una persona, sería de género tonto. ¿No? Piénselo, por favor.