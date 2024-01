Mi deseo para el 24

Miren ustedes, yo, como todos, pues quiero afrontar el año entrante con valentía y heroísmo. Eso de la esperanza, pues lo veo, perdónenme, algo infantil. Por supuesto que los entresijos que dirigen los acontecimientos son un misterio metafísico al que respeto y, además, mucho. Y es que guardo temor a Dios; tener mala idea no es lo mío entre otras cosas porque como ya he dicho, temo a la justicia divina o como otros llaman, karma. Pero una vez dicho todo esto, mi análisis de la situación mundial no es muy halagüeño: dos guerras terribles por exclusivos intereses geopolíticos de dos bandos mundiales más peligrosos y diferentes que el antiguo Telón de Acero. Ya hay que ser torpes para que los supuestos intereses geopolíticos sirvan precisamente para acelerar el desastre medioambiental del planeta que debería ser el supremo interés geopolítico a paralizar. Con estos razonamientos tan decepcionantes del ser humano me preguntó que de cosas malas no sabremos como por ejemplo si los misiles de Estados Unidos que antaño apuntaban a la Unión Soviética no habrán sido modificados para apuntar a China. Mejor que China no se entere y haga lo propio. Por tanto, ante este escenario, que bien me gustaría no describir porque tengo cinco niños que tienen que tirar para adelante, mi deseo es que se eleve la conciencia de pueblo, pero no de nación, sino de gentes terrícolas de toda la humanidad. Y ya siendo un poco más certero y realista me gustaría que nuestro Estado, Nación, país o como quieran llamarlo la piara de políticos estúpidos que nos gobiernan, cuidaran muchísimo más a la Sanidad Pública española (y creo que a la privada también). No se imaginan el lujazo necesario que significa que uno se ponga malo y lo atiendan profesionales como la copa de un pino y no en una barraca sino en un edificio que tiene calefacción y aparatos de todo tipo. Y que te receten medicinas que las puedas comprar y que además no escaseen; el otro día, como casi todos los mortales de los alrededores, me puse malo de gripe no sé si de la a, la b, la c la z, o vete tú a saber, pero que estaba más malo que un perro. Pues bien, una doctora me atendió como si fuera mi hermana y me curó. Y eso que la chiquilla tenía 38 y medio de fiebre y la gripe A. Pues la mujer, con su mascarilla FP2 para no contagiar a nadie, combatía sola contra los virus como Agustina de Aragón. Pero aquello me preocupó muchísimo. Por ello desde aquí pongo el grito en el cielo: esta heroica mujer no podía irse a su casa y meterse en la cama porque no había quien la sustituyese. Por el amor de Dios, entiendo que en Ucrania estén pasándolo mal, entiendo que en Gaza lo estén pasando si cabe peor. Entiendo que los Polos se derritan mientras nos comemos las uvas pensando en fiestas desenfrenadas de vicios y que los precios suban y no precisamente al compás de los salarios. Entiendo que la revolución digital e idiomática, esté impidiendo el acceso laboral digno de personas con una formación básica. Sé que hay que estar pendiente de todo eso y más. Pero no entiendo el abandono de la Sanidad Pública mientras gastamos dinero en cosas secundarias. Les ruego que seamos conscientes de que el día que nuestro sistema sanitario desaparezca tal y como hoy lo conocemos, el Estado, la Nación, el País, España o como coño queráis llamarlo, será una región tercermundista.

