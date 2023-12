Ninjas en casa

Si una patrulla extraterrestre estuviese sacando fotografías para sus documentales, y quisiera retratar la felicidad, podría colocar sus lentes en mi balcón cuando la luz es suave y la casa parece un escenario entre funciones, y mis hijos se me enganchan como koalas en el sofá bajo la manta. Los exploradores mandarían sus conclusiones completamente fascinados, como el que descubre la ternura entre los leones y no espera a ver cómo destripan una gacela de Thomson. La madre apura cinco minutos en la cama con la espalda recta, dirían. Qué sencillez, qué civilización hermosa y pura.

Yo los invitaría a quedarse con nosotros una semana para afinar su tesis. Viene al caso aquí el poema de Glück sobre el Rey David ya coronado, después de degollar a Goliath, que se da cuenta de que ya ha conseguido todo lo que era capaz de soñar. Cris y yo, coronados de felicidad sin duda, seguimos soñando con algunas cosas, resbaladizas y eléctricas como anguilas. Nada ostentoso. Yo no he perdido la ambición de tomarme un café doble por las mañanas, corto de sacarina y ajustado de leche. Pero tengo una cafetera superautomática con molinillo cerámico para que el grano esté recién molido, pijada singular de la que me he hecho esclavo, la vida y mi amigo Miguel que sólo me inventa maldades; y sé que hay un cincuenta por ciento de probabilidades de que se despierte Vera en los dos minutos siguientes al ruido de la molienda. Con máximo sigilo de ninja cierro puertas y contengo refugiado en la taza la respiración para no levantar la liebre. Son las cinco de la mañana y ella tiene 14 meses, no me cazará, soy un fantasma. Pulso el botón de la cafetera como disparando en la ruleta rusa.

Somos ninjas Cris y yo, uno con las sombras. Son las seis de la mañana, tal vez sea posible ver el final de la película que en su mayor parte me dormí. Mira mi sueño, extraterrestre. Oye mi orgulloso ronquido. Pongo un volumen inaudible, para oído de elfo, una compañía espectral de los subtítulos realmente. Si es captado por mi hijo, tendremos que debatir sobre la patrulla canina y sus mejores capítulos, y como depredador más joven me vencerá. Sigilo, sigilo. Mis hijos están formando una estampa que ni Caravaggio, están hackeando el código de la belleza. Ninjamente saco el móvil y hago como que no los fotografío para fotografiarlos: un error y pensarán que voy a robarles el alma con la foto y desatarán el caos. ¿Un tentempié cutre después de preparar un suculento desayuno de domingo para ellos? Cuidado con ser visto, paternal ninja. ¿Pretendes ordenar? Déjalo todo subordenado tan solo, en apariencia. Un ninja lo sabe: el orden insulta a las fuerzas de la naturaleza, no puedes poner diques al mar, insensato.

Es milagrosamente temprano. Nos queda tal vez una hora lúcida. Se han dormido en el sofá. Cris y yo nos miramos como Alan Grant en ‘Parque Jurásico’. «Su vista se basa en el movimiento». Pero somos ninjas osados, hacemos como que no sabemos matemáticas y cogemos solemnemente el mando a distancia.

