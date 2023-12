Belén viviente

Es un belén de carne y hueso, un belén sin trampa ni cartón. Es un belén y otro belén y otro belén. Los tenemos expuestos, sin que apenas nos provoquen pudor, a todo lo largo del centro de la ciudad, en esos estrechos, sucios soportales que dejan algunas entidades bancarias, algunos locales de negocios cerrados. Son figuras vivientes, que se mueven con los puros artilugios de la vida. Ateridos de frío, nos miran ir y venir, porque en esos belenes todo es real: el frío es real, la pobreza es real, Jesús es real. Son tan reales que nos tienden la mano, que duermen, que tiemblan atrapados de frío, de todos los fríos, de los fríos terribles, tan solitarios, de la madrugada, del frío de la mañana, del frío que deja el escueto sol cuando apenas ofrece para ellos un ángulo en su esquina, pero enseguida se va; del frío de la tarde, cuando ya no queda nada en las paredes; del frío de la noche y otra noche.

Sólo esas figuras vivientes, sus ojos, sus arrugas, sus andrajos conocen ese frío, por más que nosotros queramos hacernos una idea con un gesto de compasión, incluso de caridad; ese frío se les cuela hasta el alma, el frío del silencio con el que roen algún mendrugo, sustraído a hurtadillas de los contenedores de nuestra opulencia; el frío de sus recuerdos, porque las figuras de estos belenes son tan reales que gimen recuerdos, y lloran con ellos, y ni sus lágrimas salen tibias: enseguida se enfrían y desaparecen. Son belenes a una altura tan baja que ni siquiera los vemos, porque ni siquiera vamos a verlos. Su pesebre es un colchón viejo, una manta raída; su mula y su buey, un perrillo sin raza que asoma su hocico negruzco por entre el revoltijo de ropa.

A esos belenes no van Reyes Magos a adorar con ricos cofres de oro, incienso y mirra, porque el frío se lleva los malos olores de la miseria; ni pastores con requesón, manteca y vino; ni siquiera un pequeño tamborilero que acompañe con su ajetreo. Esos belenes no son famosos belenes napolitanos de estilo neoclásico, ni con nieves de espuma ni serenas sonrisas; esos belenes son ciertos y nos interpelan, no para que vivamos con culpa, sino para responder qué hacemos con tanto gasto inútil, con tanto alimento tirado a la basura; con tantas horas vacías, siempre anegadas de abulia e insatisfacción.

* Escritor