Perspectivas inciertas para 2024

El nuevo año incita, como siempre se hace, al deseo de buenos augurios. La artificiosidad del tránsito navideño está siempre sembrada de buenismo. Es lógico e imprescindible que los seres humanos tengamos una mirada positiva, y hasta edulcorada, para poder afrontar retos, para superar déficits y seguir viviendo. Sin embargo, son solamente deseos, porque la realidad es tozuda y se impone de forma inmisericorde. Conviene tener los pies en el suelo y conocer las verdades sin engañifas fatuas inconsistentes, pues tal vez sea la mejor medicina para salir adelante. Resulta necesario tener una óptica amplia de 365º para comprender las circunstancias de los estados que nos rodean y las grandes problemáticas de la tierra. Solamente así vislumbraremos las perspectivas venideras; y aun así erraremos bastante por la infinitud de imponderables existentes en nuestras vidas. Las inquietudes son bastantes. El deterioro del medio ambiente sigue por sus fueros, siendo un vértice de mayor intranquilidad sin mayor prevención que los ruidos de políticos. La gravedad de las guerras más próximas a nosotros de Ucrania y Gaza apenas si nos dejan dormir, porque quienes tienen el poder nada hacen para proteger vidas, y otros se ponen de perfil para no hacer nada, aunque pongan la cara muy seria. En lo más próximo de la política nacional conocemos bien el estado de la cuestión, preñado de contrastes y gravámenes que apenas si nos dejan vivir; voces altisonantes por todos los lados, luces y sombras que enturbian mucho la convivencia. Hace falta un ambiente más morigerado de búsqueda de puntos de encuentro, sin tensiones que no llevan a ninguna parte, evitando disonancias estridentes que nos tienen siempre en vilo. La política no puede ser el tensor constante de nuestras vidas, obnubilando las cosas grandes de nuestras existencias, la convivencia, Cultura, el sosiego social y la normalidad en el sentido más neto, que parece que se ha perdido.

Los umbrales económicos de la próxima anualidad del 2024 rubrican asimismo grandes incertidumbres. Los magnates de la tierra (a nivel económico, político, energético...) reiteran prácticamente las mismas consignas, que hablan con palabras hueras altisonantes. En sus letras gordas existe unanimidad vislumbrando los mismos problemas y aparentes soluciones, aunque la realidad se aleja sobremanera de respuestas satisfactorias para los ciudadanos. Todos avanzan el cambio imprescindible de muchas realidades: reformas estructurales de los sistemas productivos; inminentes innovaciones de la irrefrenable digitalización (redes, ampliación social, innovación técnica...), con la amenazante inteligencia artificial que determinará pronto toda nuestra existencia; fehaciente cambio energético y el reto urgente de transición hacia nuevas formas de energías verdes (o mixtas, sin dependencia de los combustibles fósiles), más eficientes e innovadoras (hidrógeno; gases renovables??), buscando la sostenibilidad (descarbonización). Para todo ello se ensalzan como tabla de salvación de la recuperación los fondos Next Generation (UE), con ingentes expectativas con una aportación abultada del 1, 5 % del PIB; así como los imprescindibles auxilios del acomodaticio BCE. En todo caso, parece evidente que los subsiguientes treinta años son de transformación profunda. Es cierto que la realidad avanza hace hacia esos derroteros, pero no sabemos muy bien los costes que tenemos que pagar los ciudadanos de a pie ni los peajes que requiere esa panorámica tan amplia. Muy edificante resulta, sin duda, un mundo que quisiéramos más ecológico y sostenible, con idílicas formas de vida satisfactorias (un mundo verde), pero que están claramente en contradicción con modelos económicos injustos (que hoy nos definen) que siguen sustentados en el consumismo y el mercado, la globalización más irracional (con medio mundo con hambre), las desigualdades sociales profundas y las grandes diferencias de los poderosos de la tierra. No resulta nada fácil, y crea no poca incertidumbre, pensar en un mundo de bonanza que soslaye diferencias, desigualdades e injusticias desde los parámetros en los que nos movemos. El auténtico desafío es concebir formas satisfactorias de vida, construir y diseñar formas saludables en nuestro medio, con los demás, salvando esos desaliños de la humanidad. Creo sinceramente que es preciso apostar por los valores personales, la ética como pilar de sustentación de nuestro mundo; apostar por una juventud sana, y una tecnología e innovación comedida al servicio de planteamientos netamente humanos. * Doctor por la Universidad de Salamanca