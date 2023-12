San Juan de la Cruz: libertad y esperanza

Hemos celebrado recientemente el día de uno de los escritores místicos más importantes de la literatura universal. En la madrugada del 13 al 14 de diciembre de 1591 marchó, como se narra que él mismo afirmó antes de dejar este mundo pasajero, «a cantar maitines al cielo». En el mismo cielo fue dejado durante más de tres siglos hasta que Menéndez Pelayo pega un «golpetazo» en la mesa y dice ¡basta ya! de ignorar a uno de nuestros literatos esenciales. Y así hasta hoy en que podemos afirmar que sus escritos han traspasado todas las fronteras y penetrado en todos los ámbitos del saber humanístico.

Es complicado establecer puentes de comprensión entre un carmelita descalzo que vivió hace casi cinco siglos y nuestro mundo actual, entre un ser humano que vive y actúa según los parámetros sociales, culturales y religiosos de su época y los seres humanos que hoy habitamos este planeta. Pero hay una experiencia de la que Juan supo mucho y por vivencia absolutamente personal que es común al ser humano de cualquier época, de cualquier latitud y cualquiera que sean sus ideas. Esa experiencia es la del sufrimiento. Sufrir es inherente a ser humano. Por eso decía Juan Martín Velasco que el sufrimiento no tiene necesidad de ser definido. Todos pasamos por él y todos lo comprendemos al vivirlo.

Desde que nace hasta que muere, Juan fue preso de esta experiencia que, aún no entiendo bien cómo --al menos, desde lo esencialmente humano--, supo convertir en una experiencia de liberación, de libertad y de esperanza. Desde niño y por los datos ya históricos, y no hagiográficos, de los que disponemos (tampoco son demasiados) sabemos que ni su infancia ni su adolescencia fueron periodos ni felices ni fáciles. Más bien todo lo contrario. Se mantuvo durante algún tiempo en la frontera entre la mendicidad y la pillería. Por eso, hoy podemos explicarnos que naciera en aquella época un género literario como la Picaresca y con ese Lazarillo de Tormes como abanderado de esa parcela tan literariamente nuestra. Juan de Yepes y su familia fueron pobres de solemnidad y siendo pobres de solemnidad en esa hambruna castellana generalizada del siglo XVI era poco menos que imposible ni ser libres ni mucho menos poseer Esperanza. Es verdad que Juan fue un afortunado porque en un instante determinado de su adolescencia alguien pensó que poseía cierta aptitud para el estudio. Pero justo cuando termina, en parte, su hambruna fisiológica comienza su hambre espiritual que lo lleva desde el Carmelo Calzado hasta posteriormente el Descalzo de la mano de Teresa de Jesús. Entre uno y otro, una profunda crisis que casi lo hace desembocar en la Cartuja de El Paular. Teresa le lanzó un gancho del que, como todo lo que esta mujer hacía, era imposible emprender huída. La huída la emprendió siendo ya Descalzo cuando cayó en la cuenta de que el Dios en el que se sostenía había huido primero, había desaparecido por completo y por eso cantó con una voz que nadie ha igualado hasta hoy: Adónde te escondiste,/ Amado, y me dejaste con gemido./Como el ciervo huiste/habiéndome herido./Salí tras ti clamando y eras ido. Esta inmensa noche oscura tuvo su manifestación exterior en el desprecio con que no sólo lo trataron los Calzados sino, y casi con más firmeza, sus propios hermanos Descalzos. Parece que hasta Teresa de Jesús se desentendió un poco de él cuando aparece en escena el carmelita Jerónimo Gracián.

A pesar de todo difícilmente alguien podrá encontrar en este ser humano un signo de violencia, de rencor, de envidia, de ser un provocador de conflictos. Y motivos tenía. Juan de la Cruz supo como nadie sostener su propio drama en el tiempo en que estuvo entre nosotros para dejar transparente su propia libertad y su anhelo de esperanza.

*Profesor de Filosofía