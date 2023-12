Mirar al pesebre

Desde el pórtico de esta Nochebuena, entre los últimos preparativos de una celebración que cada año es diferente, cuando las luces de las calles no reflejan sino las sombras de los caminantes, cuando los folletos de publicidad desbordan ya tus buzones anunciando todo lo que no necesitas, cuando el soniquete de la lotería va apagando sus ecos con sus expectativas postergadas, cuando las comidas de amigos y trabajo se han ido sucediendo, ante un consumismo que quiere secuestrar lo auténtico de las fiestas, se abre paso el misterio de la Navidad en su versión más original. Este año, que se conmemora el VIII centenario del primer belén de la historia que Francisco de Asís representó en Greccio, el papa Francisco nos pide que nos detengamos ante la cátedra del pesebre que tanto tiene que enseñarnos, abandonando los ruidos externos, desde el silencio y la contemplación. Como recoge la escena del papa orante, en la cripta de la basílica romana de Santa María La Mayor, ante las reliquias del pesebre.

Mirar y contemplar el pesebre de Belén, no tanto para valorar aspectos artísticos y ornamentales, sino para revivir lo que aconteció hace más de dos mil años, y para hacer presente la Navidad de dolor y luto que se vive estas semanas en el Belén de la historia cuyo sufrimiento, señala Francisco, es una herida abierta para Oriente Medio y para el mundo entero. Contemplar el pesebre de Belén, para descubrir que la Navidad no es un anuncio de televisión, ni unos arcos luminosos en las calles, ni unos dulces y canciones especiales para la ocasión. Para fijarnos en cada detalle y gesto de sus protagonistas y darnos cuenta de que tú eres la Navidad que hay en ti, que la Navidad no es un periodo que viene de fuera, sino que nace de dentro.

Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a la justicia, la verdad, la libertad y el amor en tu alma. El abeto de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz. Los pastores de la Navidad son tú mismo, cuando te dejas sorprender y desde la sencillez y la humildad acudes a la llamada del vecino o del extraño, y te alegras con el alumbramiento de una presencia. La estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con la vida que merece la pena. Tú eres el Rey Mago, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. Tú eres la «huida a Egipto» cuando sales de tu zona de confort, cuando transitas por los caminos de la incertidumbre buscando mayor plenitud y una vida digna. La música de Navidad eres tú cuando transmites alegría y conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres, sin infamias ni imposturas, amigo y hermano de todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación de Navidad eres tú, cuando perdonas sin medida. La cena de Navidad eres tú, cuando sabes dar gracias por todo lo que tienes y sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.

Quédate este año con el abrazo de tus seres queridos, con la alegría del encuentro, y a pesar de los dolores y frustraciones, de las heridas del camino, de los desengaños y cicatrices que todos tenemos, lleguemos el pesebre de Belén con la ilusión de la primera vez, como una oportunidad para descubrir todo lo bueno que nos propone y esa Navidad que llevamos dentro; para que nos sirva de memoria, reflejo y estímulo que nos acompañen cada día. Para todos, feliz Navidad.

** Abogado y mediador