Políticos y poder judicial

Actualmente se habla del poder judicial, del Tribunal Constitucional y de la renovación del Consejo General del Poder Judicial con tanta dependencia de los partidos políticos y del Gobierno que bien parece que la división de poderes en España es un camelo. Y qué quieren que les diga, yo no creo que sea así. Lo que ocurre es que la imagen que se da desde los medios de comunicación casi que nos pone en la boca esa opinión. Pero, repito, no es así para nada y abunda la ignorancia al respecto. Porque los miles de juicios penales y de demás ramas del derecho que hay todos los días en nuestro país no tienen absolutamente nada que ver con estos menesteres referentes a los conductos que unen al poder ejecutivo con el judicial y legislativo. Los cientos de jueces de Primera Instancia e Instrucción, Violencia sobre la Mujer, penales, audiencias provinciales y demás no tienen nada que opinar sobre el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por motivos de estrategia de los aparatos de los partidos políticos. Para poner una sentencia absolutoria o condenatoria, la ideología política del juez, es decir, el sentido de su voto, no tiene referencia alguna a cargo o descargo contra el que se sienta en el banquillo. Conozco jueces de toda tendencia doctrinal política y les aseguro que a los jueces de izquierdas no les tiembla el pulso en condenar a un individuo que, tras su paso de una vista oral sometida a los principios democráticos de oralidad, inmediación y contradicción, ha resultado condenado; por mucho que las circunstancias personales y de entorno suspiraran por otra decisión. Y después se ha dictado la oportuna orden de búsqueda y captura e ingreso en prisión. Igualmente, conozco a jueces de claras posturas ante la vida de corte franquista, que, si han tenido que absolver a un imputado porque no haya quedado clara la autoría, se han sometido de mala gana a que la duda beneficia al reo por muchas ganas de condenar que tuvieran. Y, sin embargo, muchos políticos ignoran todo esto y bloquean el órgano de gobierno de los jueces para tener en esos puestos a personas afines al sentido del voto como si estos jueces no tuvieran capacidad de discernir o como si el sentido del voto estuviera por encima de la razón y, lo peor, no teniendo conciencia ni consciencia de que el bloqueo del órgano de gobierno de los jueces no bloquea tanto al Tribunal Constitucional como la vida cotidiana de la gente de bien. Pues no, están ustedes equivocados, señores políticos. Los jueces han visto tanta desgracia y miseria humana de toda índole que tienen un sentido de la vida muy distinta a la del político que la máxima oposición que ha aprobado es como una lotería gracias a billetes jugados previamente premiados por cuatro contactos gordos. Así que hablar tanto de bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por conveniencia de tener ahí a unos jueces afines a un partido creo que es un insulto a toda la judicatura española y sus numerosos miembros deberían poner ya el grito en el cielo; que si los jueces han hecho manifestaciones en las puertas de todos los juzgados contra la amnistía del Gobierno, mucho más deberían haber protestado por el bloqueo de su aparato principal por parte de la oposición. Y para que esto no ocurra más, se debería elaborar una nueva ley de incompatibilidades que se coordinara con el principio de separación de poderes que ordenara que jueces y fiscales no pudieran votar ni opinar sobre política para que la única ideología publica que tuvieran fuese el principio de ‘in dubbio pro reo’. Pero estar en misa y repicando lo único que acarrea es el pecado jurista o, lo que es lo mismo, la quiebra no solo de la independencia judicial, sino de la independencia personal del juez concreto como profesional imparcial. Y eso es horrendo en democracia.

*Abogado