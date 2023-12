Hoy es mi santo. Y el de mi nieta Sol. La Virgen del Sol es una de las varias advocaciones marianas -Vírgenes de la Esperanza, de la O,...- relacionadas con el tiempo de espera del nacimiento de Jesús, que en los últimos siete días -17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23- alcanza su plenitud. La Iglesia los celebra cantando las Antífonas Mayores, previas al rezo del Magnificat, que son popularmente conocidas como las «Oes de la Navidad», cánticos de alabanza que comienzan con ¡Oh!: «¡Oh, sabiduría, que brotaste de los labios del Altísimo...!», «¡Oh, Adonai, pastor de la casa de Israel...!», «¡Oh, renuevo del tronco de Jesé...!», «¡Oh, llave de David y cetro de la casa de Israel...!», «¡Oh, Sol, que naces de lo alto, resplandor de la luz eterna, Sol de justicia...!», «¡Oh, rey de las naciones y deseado de los pueblos...!», «¡Oh, Enmanuel, rey y legislador nuestro...!». Aunque el tiempo esperancista comprende siete días, el santoral sitúa su celebración el 18 de diciembre. (No se deben confundir estas advocaciones con la de Nuestra Madre del Sol, patrona y alcaldesa perpetua de Adamuz, que celebra su más esplendoroso día el 15 de agosto).

La Virgen del Sol que se celebra hoy, se puede ver en la Mezquita-Catedral, en un altar situado en uno de los machones de la ampliación de Abderramán II, que está presidido por una pintura del siglo XV de Nuestra Señora del Sol, nombre justificado por el rutilante Sol -con el Niño en su interior- que presenta en su vientre. Me interesa especialmente la descripción que de ella hizo el recordado cronista de Córdoba, Miguel Salcedo Hierro (1923-2010), en su obra ‘La Mezquita, Catedral de Córdoba’: «El altar, que yo juzgo de notables proporciones, nos presenta la imagen virgínea encajada en un bello nicho barroco, cerrado en su cumbre por un dorado y recargado dosel que sustenta un arco de medio punto... En la figura de Nuestra Señora del Sol, revestida con manto fileteado con galón de oro y salpicado de lises, siempre me ha parecido observar una dulce belleza; pero no me importa advertir que la advocación, integrada en el radiante astro y tan simbolizada en el Niño, forma parte de mi propia devoción familiar, y que Sol es el nombre de mi única hija.»

El cronista, mi padre, actualmente podría añadir que es el nombre de una de sus bisnietas. Que sus palabras sirvan de felicitación para ella y para todas las mujeres que celebran su santo el 18 de diciembre.