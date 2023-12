No me resigno

Una de las formas tradicionales de la izquierda de asimilar la crítica, si viene de dentro, es intentar cambiar la naturaleza del origen. Según el sistema, eficaz y vetusto como Stalin, si alguien que es tu compañero, tu camarada o tu correligionario, no acepta tu tesis, entonces es reaccionario. Ya no es ni compañero, ni camarada, ni correligionario, sino un traidor. Y en caso de duda -en esto Stalin también era muy bueno, como Castro y Maduro-, la sacrosanta pureza de la izquierda sólo pervive en ti, aunque lo que impongas nada tenga que ver con la tesis progresista, sino con tu conveniencia. Sabes que siembre habrá borregos dispuestos a seguirte mansamente al precipicio, con su dulce balada: repetirán tus cuentos y se los creerán, lo que les libra de la incomodidad del pensamiento propio. ¿Y qué es el pensamiento propio? Por ejemplo, que seas socialista hasta la médula, y sepas que en el imaginario socialdemócrata no entran la desigualdad de derechos, ni la insolidaridad territorial, ni la ruptura del principio de legalidad. Como lo sabe cualquier crítico conservador, tan demócrata como el que más. Lo progresista, hoy, es crear una fractura social que no existía, mientras te descojonas, entre chanzas, en la presentación de tu libro, que por supuesto no has escrito tú. Si alguien te critica, es porque es la derecha y la derecha extrema. Y todos tranquilos. Imagino que tiene que resultar cómodo seguir viviendo ahí dentro. Si Nicolás Redondo, Alfonso Guerra, Felipe González o Joaquín Leguina se oponen a la amnistía, también pasamos por encima de ellos, porque hemos decidido que son la derechona. Yo creo que aunque fuera desde la derechona, si algo se argumenta, aunque no se comparta, merece ser rebatido con otro argumento. Nicolás Redondo, en su nuevo libro, legitima su posición y su legado familiar, con su padre y su abuelo de verdad socialistas. Eso dice en su título: que él es socialista, le pese a quien le pese, y que no se resigna.

* Escritor