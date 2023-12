Desde que ‘pietatis causa’ la ley orgánica 14/2022 reformó el artículo 183 de la ley orgánica del poder judicial, son días inhábiles judiciales los que van del 24 de diciembre al 6 de enero. En estos días no corren los plazos. La LO 14/2022 se encargó del contrabando de armas de doble uso y de darnos vacaciones. Un abogado no está nunca verdaderamente vacante, y nuestra pronunciación de la palabra es compleja: decimos vacaciones, ladeamos sonriendo un poco la cabeza, y añadimos «bueno, vacaciones, ya sabes», refiriéndonos a una especie de trauma compartido que no hace falta explicar.

Estamos permanente y completamente encadenados a plazos. De un día, dos, tres, cinco, diez, veinte días, un mes, dos, un año. Según. Cada plazo que va cayendo es un eslabón que se cierra sobre el anterior y, en algún momento, llegamos al punto de tener plazos todos los días, a veces varios. No entienden de enfermedad o cansancio, de que vengan bien o mal, de que consistan en dos o tres días después de que la resolución que los genera haya tardado meses en gestarse o comunicarse. Incumplir un plazo no tiene arreglo y es un terror general, una opción que ni se contempla. Naturalmente, nadie pregunta (las cosas son como son y siempre habría algo) si el plazo coincide con otro, o con un juicio, o con una muerte en la familia o un dolor o un mal día. Son además relativamente imprevisibles: causas que han estado dormidas como leviatanes de pronto abren sus ojos, furiosas en el fondo del abismo, y emergen destruyendo ciudades y señalando plazos. No hay excusas, el plazo hay que hacerlo. No cabe la razonable explicación de que se incumple para un mejor estudio, o por sobrecarga del profesional. Cuando se acaban las horas razonables, se recurre progresivamente a las no razonables, las extras, las alargadas, las incómodas y las sagradas. Todas se las terminan por comer alguna vez. Y su peso no es el específico de hacerlo (se entiende en general el encierro diario incomunicado de un par de horas o tres, para sacarlos antes de contestar correos o atender llamadas o estudiar una causa con atención) sino el de tenerlos en la cabeza. Son una metástasis del pensamiento y los sentidos. Te asalta su control y su anticipación -tengo esto mañana o pasado o la semana que viene, tengo que hacer este escrito, ¿cómo enfocarlo?- mientras descansas, lees, juegas con tus hijos o paseas con tu pareja. Son invitados que no se van, una cucharada amarga en cada taza. No dan tregua, son como presencias fantasmales pegadas al alma de los abogados, y no es una exageración: el plazo te susurra en cualquier momento de dicha «recuerda que has de morir», o sea, recuerda que en este momento de descanso, de familia, de disfrute, de lo que sea, sigues con la cadena puesta. De esa obsesión no se descansa, y paradójicamente los profesionales casi la agradecemos, porque existe un aviso telepático del plazo, diríamos, que levanta la mano y da señales de vida cuando requiere atención.

Bienvenida una Navidad libre.

** Abogado