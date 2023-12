Cómo el dinero cambia la Historia

Nos decía un gran profe en aquella Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense hace casi cuatro décadas: «No memoricéis datos y fechas. ¡Sois periodistas! Ponedle un titular a cada historia y no se os olvidará jamás». ¡Qué grande Julio Gil Pecharromán! Orgulloso periodista y doctor en Historia africana en tiempos en los que sorprendía, aún más que hoy, que África tuviera una impresionante Historia de civilizaciones. Y es que Gil Pecharromán ya nos alertó del eurocentrismo con el que veíamos en los años 80, y aún hoy, tanto el pasado como el presente. Porque si «todas las generaciones tienen el derecho e incluso el deber de reinterpretar la Historia», según la frase que le atribuyen a Oscar Wilde, también es cierto que siempre se hace desde el punto de vista de los poderosos.

Les pongo un esfuerzo que nos atañe directamente a los cordobeses, muchísimos de los cuales desconocen ese pasaje de nuestra historia: tras la Revuelta del Arrabal del año 818, unas 22.000 familias exiliadas acabaron en Fez y Alejandría y, después, tomaron la isla de Creta, donde crearon un emirato independiente que duró nada menos que siglo y medio. Vean la Wikipedia, sin ir más lejos y si no me creen. De ello se habló en unas jornadas en el 2018 en Córdoba y recientemente reivindicó este legado una mesa redonda celebrada en la Biblioteca Viva de Al-Andalus. Sin embargo, ni en Córdoba ha trascendido mucho este episodio épico (del que ya hablaba Juan Valera en su breve obra ‘Cordobeses en Creta’, publicada en 1898), mientras que en Grecia hasta parece que se oculta sistemáticamente este capítulo, al que se rodea de tópicos como el que dice que aquellos cordobeses en el extremo del Mediterráneo eran meros piratas. Una gran mentira porque ninguna comunidad de simples bandidos podía tener un sistema comercial, agrario, minero o de fabricación artesanal tan desarrollado como el que supieron crear los cordobeses de Creta, respaldado además por una ceca y una prestigiosa moneda.

En el lado contrario, y es otro caso, resulta que ahora los vikingos ya no eran asesinos piratas y la relectura histórica apunta a que se trataba de aventureros, comerciantes, artesanos, colonizadores, desinteresados pobladores (tras exterminar a los que ya estaban, aunque eso se soslaya) y poco menos que animadores sociales y dinamizadores culturales, aunque solo tuvieran cuatro pedruscos grandes y una decena de frases en ruinas. Además, no cesan de verse en televisión documentales donde se repite que los vikingos descubrieron América antes de Colón. ¡No fastidien! Los vikingos llegarían antes que aquella primera flotilla castellana, como también hay rastros de ADN de polinesios en Sudamérica, e incluso se cree que ya los fenicios, y más tarde los musulmanes y hasta algún ballenero vasco perdido, llegaron a América antes que Colón. Pero eso no es descubrir nada. «Descubrir» es ir, volver y contarlo. Y sobre todo contarlo bien. Y eso... el primero que lo consiguió fue don Cristóbal. En todo caso... ¡Cómo se nota que en Escandinavia hay ‘poderío’ hoy en día y una renta per capita muy superior a la todos esos países que podrían reivindicar que sus antepasados llegaron primero a América!

Somos hijos de nuestro tiempo, y si ya es muy difícil contar la actualidad con ecuanimidad, tampoco podemos esperar que hechos lejanos en el tiempo se reinterpreten fuera de los intereses políticos y económicos dominantes. Pero habrá que intentarlo o, al menos, ser conscientes de que esta generación también entiende tanto el pasado como el presente según quién tiene dinero hoy para hacerlo.