Ilegales y Navidad

Parafraseando un proverbio de la Biblia, digo: hay tres cosas que no logro comprender, y una cuarta que añado y que ignoro por completo: el vuelo del águila en el cielo; el camino de la culebra sobre las piedras, el rumbo de los barcos en el mar, la insensatez del hombre, cuando con toda frivolidad califica de ilegales a seres humanos. Sí, unas imágenes en la tele han desplazado para otro momento mis espléndidas reflexiones sobre el espíritu navideño, obligado tema. Y un ininterrumpido chorreo de reflexiones es casi la única forma que tengo de expresar mis sentimientos que intento traducir en palabras. Cientos de seres humanos, llegados en negras y odiosas pateras, embaucados por siniestras mafias, escondidos en aciagos agujeros, exhaustos de caminos, con miradas de sorpresa, súplica, incomprensión... Imágenes que se graban en el alma y se traducen en interrogantes. ¿Se puede hablar de seres humanos ilegales? ¿Acaso el lugar de nuestro nacimiento, en una tierra de todos, nos confiere el título de legales...? ¿Por qué yo, casa, bienestar, familia... Navidad? ¿Por qué ellos, nada, nada...? Unas palabras de san Agustín me salen al paso de mis reflexiones: En lo necesario, unidad; en la duda, libertad; y en todo, comprensión, y amor -añado yo-, porque en medio de tan espeluznante espectáculo, unas manos, sin rostro, sin nombre... sobrevolaban tanta desgracia, unidas en lo básico y necesario: comida, agua, limpieza, hogar... Manos, no obstante con nombre propio: Amor. Todas las razones las respeto, las quiero comprender, pero algo me dice que si el derecho a ser persona, ser humano, es cuestión de papeles, yo no quiero tampoco tenerlos: prefiero ser peregrina en busca de un mundo, que tal vez no exista, donde compartamos el maná que hoy llueve sólo para unos pocos.

*Maestra y escritora