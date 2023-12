Despedir las despedidas

Hasta con cuatro despedidas de soltero, que llegué a contarlas, me crucé el pasado fin de semana por las calles de Córdoba desde que el viernes compré el periódico, donde se hablaba de los méritos de los galardonados en los Premio de Turismo 2023, y el domingo, en el que Diario CÓRDOBA publicó una amplio suplemento. La publicación dominical, además de informar de la ceremonia de entrega de los reconocimientos, analizaba en profundidad de ese ‘nuevo turismo’ de calidad que se ha visto reimpulsado por la crisis de la pandemia, hablando del turismo de congresos, el rural, el cultural, el de rutas gastronómicas, de naturaleza y deporte...

Y frente a todo ello, como digo, esas cuatro despedidas de solteros y solteras con las que me crucé, tan ‘imaginativas’ como siempre: los novios obligados a travestirse y las novias con un pene de plástico en la frente. Sin duda, queda mucho trabajo por hacer. Y, por cierto, sorprende la cantidad de organizadores de eventos en Córdoba para despedidas de solteros y solteras, con todo tipo de ofertas y actividades, que puede encontrarse con una rapidísima búsqueda en internet. Que no está mal que cada cual se busque las habichuelas en el sector turístico, aunque eso sí, siempre que no le quite el plato al de al lado. Porque ése es el problema, que se trata de dos tipos de visitantes incompatibles: los de borrachera y festolina y los del turismo de calidad y sostenible. Hay que elegir entre unos y otros. En Málaga, que es la localidad de referencia en Andalucía en el sector (hay que admirar, por ejemplo, cómo en poquísimos años y sin descuidar el típico turismo de sol y playa, han sabido crear toda una oferta cultural con museos de categoría) ya han regulado lo de las despedidas de soltero. Que esa es otra: mientras que en toda Andalucía se están dando prisa en poner coto al turismo de borrachera y descontrol, Córdoba se está quedando atrás y concentrando aún más este tipo de fiestorros groseros por las calles. Vamos cayendo a más despedidas de soltero por ciudad. Por cierto, no sabía yo que seguía casándose tanta gente, porque según las estadísticas cada vez se formalizan menos parejas.

Volviendo al tema. A estas alturas, hasta hay que agradecer que al menos en las despedidas de soltero de hoy en día no se trate al casadero con la mano dura que se hacía antaño, cuando más que hacerle un homenaje al novio se le sometía a una serie de torturas propias de aquellos monólogos de Miguel Gila. Quizá se acuerde usted del humorista satirizando las rudas costumbres de antaño en los pueblos. «Me habéis matado a un hijo... ¡Pero lo que me he reído!» Decía Gila sobre una de las ‘bromitas’ del pueblo que acabó con un paisano electrocutado.

En todo caso, a quienes estén en estos momentos planificando una despedida en Córdoba habría que aconsejarle que piense en otra ciudad, porque aquí no van a encontrar que sus payasadas tengan ya ningún efecto sorpresa. Si de lo que se trata es de ridiculizar a la novia o al novio mientras se intenta provocar a los que se cruzan por la calle, a los que viven aquí, hay que decir que los cordobeses, que no somos parte de ningún escenario, a estas alturas ya han visto todo tipo de grupos haciendo el imbécil. Estamos acostumbrados. Intenten organizar y dar que hablar con la fiesta en su ciudad de origen. Quédense en casa. Verán cómo eso sí que da risa y su despedida de soltero será recordada por mucho tiempo.