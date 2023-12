Es una vergüenza que en Madrid únicamente puedan ser bomberos quienes superan las pruebas para ser bomberos. Lo denuncia Guillermo Martín, con aguda visión sobre los riesgos de exclusión de género, advirtiendo que no habrá ninguna mujer en la promoción de 2023 en la Comunidad de Madrid, porque son unas pruebas pensadas para hombres. Pensemos en el peso: en posición de cúbito supino, bocarriba y tumbados sobre un banco, levantar una barra con 40 kilos. O sea: ‘press’ de banca de toda la vida, de Steve Reeves a Sylvester Stallone. Que las pruebas de admisión para el cuerpo de bomberos contemplen una exigencia física objetiva, o que se aumente, es una garantía de seguridad: también hay hombres que no la cumplirían. Espero que Guillermo Martín no tenga jamás que padecer una situación de riesgo: pero supongo que, en esa urgencia, desearía que pudiera auxiliarle alguien con la capacidad física de hacerlo; y no jugarse la vida, o la de cualquiera de los suyos, a los dados de la paridad. Si estoy en un fuego, quiero que me salve alguien que me pueda salvar: hombre o mujer. Y si para salvarme tiene que poder levantar 40 o 70 kilos en ‘press’ de banca, y encadenar cincuenta flexiones de brazos sin pestañear, adelante con ellas. La seguridad ciudadana, en caso de catástrofe o de incendio, no es cuestión de género, sino de sensatez. Igualdad de derechos hay, porque las exigencias de acceso son las mismas para hombres y mujeres. Pero si se tiene que levantar un travesaño, una viga o un piano, en medio de un fuego, mientras el edificio se derrumba, no se le puede pedir al travesaño, ni a la viga, ni al piano, que pesen menos de lo que pesan realmente, porque los va a intentar mover una bombero. No es machismo, sino instinto de supervivencia. Y ojo: si la mujer pasa la prueba, por mí como si llega a ser comandante del cuerpo de bomberos. Más allá de oportunismos de bombero torero, la pedrada demagógica contra la igualdad real sólo perjudica a las mujeres.

* Escritor