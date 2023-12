Móvil adictos

La vida es eso que pasa mientras miras tu celular. Según las estadísticas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, existen en nuestro país más de 56 millones de líneas móviles y más del 87 por ciento con acceso a internet. No hay medio de transporte, reunión de amigos, restaurantes o cafeterías, centro de trabajo o espacio de ocio, donde de forma continuada existan usuarios activos del terminal. De cualquier edad o condición social. Sin duda, la irrupción de los teléfonos móviles en nuestras vidas ha supuesto un avance en las comunicaciones y una revolución en nuestras relaciones, desaparecidas las antiguas cabinas que salpicaban nuestras calles. Pero es que el mayor uso del móvil ya no es la interlocución hablada, sino la consulta de mil aplicaciones que nos muestran la más variada información, además del uso de las redes sociales.

Lo que la industria del móvil y sus aplicaciones on line no enseña es el grave efecto pernicioso que puede desarrollar en la salud y el desarrollo de muchas personas cuando el uso se convierte en desmedido y abusivo. Si resulta cierto que en las sociedades tecnológicas actuales el móvil casi se ha convertido en un dispositivo integral de la existencia de las personas, su utilización abusiva está poniendo en alerta a los expertos sobre el cruce de la herramienta útil a un problema adictivo. Aunque aún no está catalogado clínicamente como tal, los efectos son contundentes. Existen países asiáticos superpoblados, que ya han creado los carriles de peatones de dirección única, para que los viandantes puedan ir sólo pendientes de su smartphone sin temor a encontrarse nadie de frente.

El uso abusivo del móvil puede crear depresión, estrés, ansiedad, situaciones de aislamiento social, disminución del rendimiento laboral o de la atención académica, o la agravación de conductas compulsivas, la confusión del mundo virtual con el real. Incluso ya se acuñó el término «nomofobia» como el temor a no tener acceso a un móvil. Aparte de otro tipo de trastornos del sueño, de la vista, etc. Todo lo cual se puede contrarrestar con la deshabilitación de las notificaciones, el uso restringido a un espacio laboral u horario determinado, la realización de un seguimiento del tiempo dedicado al mismo, o la prioridad de la comunicación personal. Ni en el celular está la felicidad ni es un brazo que no podamos soltar. También esto necesita educación.

En estas semanas ha surgido el debate de la prohibición del uso de los móviles a los menores de 16 años. La Asociación Española de Pediatría, que no es partidaria de la supresión, avisa que «el mal uso de la tecnología digital afecta a la salud física, mental, sexual y social». «Y en la infancia y la adolescencia también afecta al neurodesarrollo y el aprendizaje». Por lo que resulta evidente la necesidad de proteger a los menores de una forma eficaz, consensuada y colectiva. Las teleoperadoras deberían de restringir el consumo de pornografía a los menores de 16 años que tanto daño está haciendo. Las familias deberían tomar conciencia y limitar el uso de sus hijos, y los centros educativos debieran ser inflexibles en el uso de aparatos móviles dentro de sus recintos en horario lectivo. Es decir, necesitamos una regulación coherente y una concienciación mayor para no convertirnos en esclavos móvil dependientes o móvil adictos. Según los estudios, ya pasamos el 35 por ciento del día, casi 6 horas, pendientes de la pantalla. Por eso es bienvenido el anuncio de que Andalucía restringirá el uso de los móviles en el aula con carácter general como ya ocurre en otras autonomías y en algunos países. Por algo se empieza. Ya conocen el refrán: nunca es tarde si la dicha es buena.

** Abogado y mediador