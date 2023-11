¿‘Quo vadis’ futuro?

El próximo sábado se conmemora el Día Internacional de los Futuros, una efeméride que se inició el 2 de diciembre de 2022 con el objetivo de propiciar la discusión interdisciplinar sobre posibles escenarios futuros más inclusivos y resilientes. Conceptos como la ética en la inteligencia artificial y la transformación en la educación están llamados a ser objeto de reflexión, al igual que lo fueron las investigaciones sobre el genoma humano y su relación con los Derechos Humanos. Precisamente en este año, en el que se cumple el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sea oportuno revisar la declaración para actualizarla a nuestro presente, incluso cuando existe en muchos lugares del mundo un claro incumplimiento de algunos derechos fundamentales recogidos en el documento original de 10 de diciembre de 1948. La digitalización, el cambio climático, la creciente desigualdad social, la discriminación de género y el aumento de los discursos de odio, la desinformación y la polarización fueron algunos de los riesgos del cumplimiento de los Derechos Humanos que se centraron la discusión en la reunión celebrada en Viena el pasado mes de junio.

No cabe duda de que la digitalización ha tenido un impacto realmente positivo en nuestra sociedad a través de los avances científicos y tecnológicos asociados. El reemplazo de tareas muy laboriosas que requerían un gran esfuerzo por parte del operador y potencialmente sujetas a errores humanos ha sido gradual desde el uso generalizado de microprocesadores que contribuyó al desarrollo de instrumentos y aparatos automáticos en las dos últimas décadas del siglo XX. El término automático implica, de acuerdo con las definiciones de la International Union of Pure and Applied Chemistry (Iupac), su operación sin que exista retroalimentación, es decir, no se produce ninguna toma de decisiones ante eventos inesperados. En cambio, los instrumentos y aparatos automatizados incorporan sistemas de retroalimentación que sí permiten durante su operación la toma de decisiones ante nuevas situaciones. Los sistemas de retroalimentación más complejos sustituyen algunos aspectos de inteligencia humana, como la capacidad de autoaprendizaje a través de la aplicación de algoritmos y programas de computación que se han lanzado de forma abierta y generalizada a la sociedad en los últimos años. Algunas herramientas, como ChatGPT, han pasado a ser utilizadas de forma masiva para mejorar la productividad en la producción de textos y para la resolución de problemas concretos. Cada vez resulta más complicado discernir a quién pertenece la autoría de un trabajo o un texto que se genera con estas herramientas y, sobre todo, el grado de reflexión detrás de dichos documentos. La velocidad de la evolución tecnológica es tal que dificulta la adaptación de los docentes y las metodologías adoptadas a la nueva situación.

Todo lo expuesto parece indicar que es necesario un nuevo paradigma, no solamente en la educación (que, por supuesto, se encuentra subyacente en esta explosión tecnológica), sino en la verificación de la información generada. El riesgo de la desinformación es evidente: quién no ha visto en las redes sociales algunos tuits con contenido generado mediante AI utilizando personajes públicos, los cuales no han ocurrido en la realidad. En estos casos, se avisa que es contenido generado mediante AI. Aquí es donde el uso de la ética resulta imprescindible para minimizar los peligros de la desinformación y sus nefastas consecuencias en nuestra sociedad. El proyecto B-Tech nace con la colaboración de algunas empresas privadas del ámbito tecnológico, tales como Microsoft, Hewlett Packard Enterprise, Google y Meta, entre otras, con gobiernos, la academia y la sociedad civil, con el objetivo de trabajar en el desarrollo de tecnologías más seguras y en el desarrollo de medidas de remediación y de rendición de cuentas cuando se produzcan incidentes. Sin duda, es un avance hacia la protección de los derechos del individuo.

Otra actualización de la Declaración de los Derechos Humanos es el derecho humano a un medio ambiente humano, limpio y sostenible, enunciada en junio de 2022, es de capital importancia para disfrutar de un futuro sobre el planeta. A nadie se le escapa que está íntimamente ligado al pleno disfrute del resto de Derechos Humanos de la declaración original. En esta declaración está muy presente el espíritu de la declaración de 2015 que impulsó de forma decisiva la Agenda 2030 bajo el lema «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». La investigación e innovación dentro de este marco son fundamentales, pero aún lo es más, la sensibilización del ciudadano en general.

Aunque la temática para las reflexiones de este día Mundial de los Futuros parecen estar encaminadas a reflexionar sobre el fortalecimiento del tejido social en el seno de tecnologías emergentes, no cabe duda de que los avances científicos y tecnológicos tienen un gran impacto, al igual que el cambio climático. El futuro de la sociedad depende de los avances en la ciencia y la tecnología, pero más que nunca debe primar el respeto al medio ambiente y la consideración de los avances científico-tecnológicos desde un prisma biocultural, en íntima relación con el contexto socio-cultural y no, de forma aislada. De esa forma, se podrá asegurar un mejor futuro.

*Decana de la Facultad de Ciencias