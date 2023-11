En estos tiempos de ‘genios’ que se creen periodistas tras algún éxito obtenido juntando 140 caracteres en una red social, muchos de estos ‘monstruos’ de la comunicación se sorprenden cuando se les habla de algo tan básico en periodismo como la ‘regla de las 6Ws’, que institucionalizaron los cronistas de la Guerra de Secesión norteamericana para contar vía telégrafo y ya desde el primer párrafo lo que es una noticia, que ha de responder a las preguntas ‘who’ (¿quién?), ‘what’ (¿qué?), ‘where ‘ (¿dónde?), ‘when’ (¿cuándo?), ‘why’ (¿por qué?) y ‘how’ (¿cómo?) .

A partir de ahí, pero sin dejar de contestar a todos los interrogantes, cada informador podrá poner su buen juicio y el acento en la cuestión que considere más importante. Por ejemplo, en la más crudas y asépticas noticias, como los sucesos, conviene que en el texto mande el «qué» ha ocurrido. En la prensa local, lógicamente, importa especialmente el «dónde». Para los que quieren hacer un relato o para los historiadores que luego buscan datos en las hemerotecas, la clave está en el «cuándo»; mientras que los gabinetes de prensa (o medios sometidos a la dictadura del mandamás) siempre empezarán sus notas con el «quién», porque el que paga... manda. Y si el que manda no es de los que pagan... pues peor aún, porque vete tú a saber en qué cárcel acabará el periodista.

Incluso el villano de una película de 007, ‘El mañana Nunca Muere’ (1997), Elliot Carver (interpretado por Jonathan Pryce), un magnate de la prensa malo-malísimo recordaba la ‘regla de las 6 Ws’ y decía que «la pregunta más importante es... ¿por qué?». Lo instructivas que son a veces las películas. Incluso las de James Bond.

Hoy en día sin embargo el sistema informativo, las redes sociales y las filfas (castiza palabra que tenemos en el diccionario desde hace siglos para llamar a las ‘fake news’) en lo que más se fijan es en el «cómo». Así, por ejemplo, una chorrada resultona en vídeo de algún imbécil se vuelve viral sin importar nada más: ni dónde, ni cuándo, ni quién, ni por supuesto el por qué de esa idiotez.

Pues bien, recuerdo de mis tiempos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense que un profesor añadía una séptima «W» con un matiz especial: ‘How much?’ (¿Cuánto?), pero referida al dinero. Con el tiempo he visto que es la «W» más importante en muchísimos casos, ya que al hablarse del «por qué» a veces se dan miles de razones confusas, mientras que todo se aclara al contestar a la pregunta «¿cuánto dinero?» Les pongo unos ejemplos: ¿cuánto dinero se mueve ahora en Gaza, sabiendo que Israel es el primer productor de armas del mundo y que una potencia regional como es Irán se ha volcado en financiar a Hamás? ¿Cuánto dinero va y viene en la guerra de Ucrania? ¿Cuánto se espera sacar en el futuro de estos conflictos? ¿Tanta pasta cuesta hacer más eficaces los sistemas para evitar el maltrato? ¿Cuánto y quiénes se benefician de la desigualdad? ¿Cuánto cuesta acabar esa obra tan necesaria como interminable en una cierta comarca? ¿Cuánto ganan algunos matando el planeta y cuánto nos costará a todos salvarlo? Incluso en política, en todo conflicto dejen la ideología aparte y pregúntense cuánto dinero se mueve y a quién beneficia. Eso sí... no se cuestionen cuánto vale una vida humana si no quieren deprimirse: siempre verán que no es mucho.

En la reciente y reivindicativa gala de los Premios Cervatillo de Plata de la federación de AAVV Al-Zahara, este año una ceremonia especialmente feminista y pacifista, el galardonado locutor y director de radio José Antonio Luque terminaba diciendo: «No olviden que las guerras son un negocio». Totalmente cierto. La clave es «cuánto».