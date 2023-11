Sí, eso, por qué será que llevo días con una musiquilla dentro de mí que repite aquello de la «rampa de Jalisco, que diga la raspa». Y claro, yo me pregunto: ¿Por qué será que confundo rampa con raspa? A lo mejor es porque oigo mucho más hablar de subida o bajada de una rampa, que nada es exacto, que de la justicia que tanto me importa. ¿Por qué será que las grandes audiencias de televisión se las apuntan los programas del corazón? A lo mejor es porque la gente lleva una vida monótona y sin alicientes, o por qué está cansada de escuchar temas de corrupción, política, mentiras y más mentiras o porque no hay mejores opciones televisivas y el cotilleo puede ser una vía de escape. ¿Por qué será que vivimos a mil por hora y nos come el estrés? A lo mejor es porque a los muchos problemas personales se suman las constantes y amenazadoras noticias: la gripe A, la B, la mortalidad, el IVA, la luz, las guerras, esto y lo otro que sube, los sueldos que se estancan, los amenazantes despidos... ¿Y por qué será que los impuestos nos comen sin consideración de salud, edad, sueldo, etc? ¿Y por qué será que me creo más y mejor las mentiras que yo me cuento, y creo menos, ¡mucho menos!, las verdades que me cuentan los demás? A lo mejor es por aquello que decía Larra: «El corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer».

Lo cierto es, y me duele, que, a pasos gigantes, retrocedemos en cultura, en educación y que a nuestra escala de valores morales, humanos y hasta divinos le hemos echado el cerrojo y por la puerta falsa se nos están colando la mala educación, el ningún respeto, el incorrecto hablar y escribir, la violencia, agresión, libertinaje, corrupción, el ‘carpe diem’, el no a las creencias, a la familia, a la honradez, a la bondad, etc. y claro, de la abundancia del corazón habla la boca y así llamamos tonto requetetonto al bueno, honrado, prudente, cumplidor y responsable. ¿Por qué será? A lo mejor... No sé, no sé. Por si acaso solo veo competiciones de billar. *Maestra y escritora