Realismo y esperanza en la fiesta de Cristo Rey

Hoy celebramos el último domingo del año litúrgico, con la solemnidad de Cristo Rey del Universo. Día a día, las lecturas bíblicas han ido desgranando y han ofrecido a la mirada de los creyentes muchos detalles de la persona de Jesús. Ahora ya no queda tiempo nada más que para lo esencial, para contemplar de frente quién es aquel que «sostiene el universo por su palabra poderosa», como nos dice san Pablo, en su Carta a los Hebreos. Con asombro, incluso con agradecimiento, descubrimos hoy que el Señor no se parece en nada a los poderosos del mundo: Él no tiene súbditos ni vive a costa de nadie, sino que se compromete personalmente en restaurar la dignidad de aquellas personas que le han sido confiadas. Es como un pastor que apacienta, hace descansar, alimenta y cura. Es como un juez que se empeña en hacer justicia, pero que no impone códigos imposibles de cumplir, sino que reconoce la primacía del amor puesto en las pequeñas cosas. En las eucaristías de este domingo, el pasaje evangélico se abre con una visión grandiosa. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dice: «Cuando venga en su gloria el hijo del hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria». Es la introducción solemne del relato del juicio universal. Después de haber vivido una existencia terrenal pobre y humilde, Jesús se presenta ahora investido de la gloria divina que le pertenece y rodeado de una cohorte de ángeles. Toda la humanidad está llamada a presentarse ante Él, que ejercita su autoridad, separando a unos de otros, conforme a las exigencias de su examen final: «Venid vosotros, benditos de mi padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Los justos se sorprenden porque no recuerdan haber encontrado nunca a Jesús y menos haberlo ayudado, pero Él declara: «En verdad, os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis». Estas palabras nos impresionan cada vez que las escuchamos porque nos revelan hasta qué punto llega el amor de Dios. «El Padre se identifica con nosotros, pero no cuando estamos bien, sanos, y somos felices, sino cuando estamos necesitados», nos dice el papa Francisco. «Él permite, subraya, que lo encontremos de esta manera poco llamativa, nos tiende la mano como mendigo. Es así como Jesús revela el criterio decisivo de su juicio, es decir, el amor concreto por el prójimo necesitado». Ciertamente, así se revela el poder del amor y la majestad de Dios, por la solidaridad con los que sufren para favorecer en todo momento las obras de misericordia y la caridad. La parábola del juicio continúa con el rey que aleja de sí a los que durante sus vidas no se preocuparon por las necesidades de los hermanos. Ellos también se sorprenden y preguntan: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?». Lo cual significaba: «¡Si te hubiéramos visto, seguramente te habríamos ayudado!». Pero el rey responde: «En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo». Fue san Juan de la Cruz, poeta místico, el que mejor interpretó estas palabras de Jesús, plasmándolas en una frase que sigue dando la vuelta al mundo: «Al atardecer de la vida nos examinarán del amor». Es decir, por el compromiso que realmente contrajimos para amar y servir a Jesús a través de nuestros hermanos más pequeños y necesitados. Jesús nos anuncia en la parábola del juicio final, que vendrá al final de los tiempos para juzgar a todas las naciones, pero ahora viene a nosotros cotidianamente, se nos presenta de muchas maneras y pide que lo acojamos.

Hoy, la fiesta de Cristo Rey, con la que se cierra el año litúrgico, nos invita a dirigir una mirada de realismo y de esperanza al mundo que vivimos. Así lo proclamaba, hace unos días, el presidente de la Conferencia Episcopal España, cardenal Juan José Omella, en su discurso inaugural de la asamblea general de los obispos: «Los cristianos estamos llamados a mirar el futuro con realismo y, sobre todo, con esperanza. Nosotros, que creemos en Jesucristo resucitado, sabemos que no estamos solos, creemos que Cristo camina a nuestro lado en medio de todas las vicisitudes de la historia personal y global. No estamos solos ni abandonados a nuestra suerte». Y más adelante nos hacía tres grandes invitaciones. Primera, «en este tiempo de división y polarización social, invito de corazón a todo el pueblo de Dios a que permanezcamos más unidos que nunca, porque la división socava la armonía, debilita la resistencia y dificulta la consecución de metas comunes». Segunda, «pido a los dirigentes políticos y a los líderes sociales y de opinión que pongan todo lo que esté de su mano para bajar el clima de crispación social». Tercera, «hago un llamamiento al diálogo social entre todas las instituciones de la sociedad española sin cordones sanitarios ni exclusiones». Junto a las palabras de Omella, una silueta final, en esta fiesta de Cristo Rey: La de la Virgen al pie de la cruz, toda una tesis doctoral sobre el dolor y el amor. *Sacerdote y periodista