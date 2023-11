El país que cambia a la velocidad de la luz

Sigo impresionada por la estadística del INE sobre el nacimiento de hijos en este último medio siglo teniendo en cuenta como variable si la madre está casada o soltera. Nos da la medida de cómo nuestras creencias y valores sociales se han ido modificando no sólo en nuestra burbuja social, sino que lo cercano es también lo que le ocurre a los demás. Si en 1975 nacían más de 650.000 hijos de mujeres casadas, en 2022 apenas superaban los 150.000, el mismo número que de mujeres solteras. Justo en ese año se juntan las dos gráficas, igualando la decreciente proveniente de un modelo de relaciones familiares en crisis, y la casi inexistente en 1975, que ahora se aúpa como el modelo mayoritario. Tenemos menos hijos, de 2,77 por mujer a 1,16, muy lejos de la tasa de reemplazo generacional, y los tenemos fuera del matrimonio no sólo religioso sino civil. Somos una sociedad más secularizada, pero también más autónoma de los procesos administrativos del Estado que regulan las relaciones personales. Debería hacer pensar a las instituciones por qué los ciudadanos se alejan de procedimientos que estaban pensados para dar seguridad jurídica a los firmantes y proteger los derechos de estos en pie de igualdad.

Tanta lucha para conseguir en 2005 la modificación del Código Civil que permitió contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo, otorgándoles todos los derechos de las uniones heterosexuales, y casi veinte años después lo que no quieren los españoles es casarse. O por lo menos no quieren tener hijos casados, madre soltera ya no tiene esa connotación de finales de siglo pasado que iba continuada de adjetivos benevolentes en el mejor de los supuestos. Este cambio ha ido muy rápido y por encima de ideologías, como suele ocurrir con los comportamientos sociales. Los representantes políticos de la derecha sociológica no lideran modelos de conducta, y los ciudadanos se divorcian, forman familias reconstituidas, monoparentales y tiene el mismo número de hijos voten a quien voten. En esta revolución de costumbres es normal que las minorías que se adaptan con dificultad a los cambios salgan a manifestarse con lemas que poco tienen que ver con lo que de verdad subyace, la seguridad de las tradiciones se ha ido por el sumidero, y a algunas les entran ganas de gritar en la Puerta del Sol porque nada se parece a lo que le habían contado. Otros que se creían la ‘avant-garde’ en los ochenta se sorprenden atónitos de que los chistes de maricones y enanos tengan la misma poca gracia que verlo a él pontificando en un programa de éxito televisivo. Corre hacia la luz, Alfonso, lo más deprisa que puedas.

*Politóloga