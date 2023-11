Me mudo a Cataluña

Escuché una vez de una persona algo así como que amaba a España, pero se avergonzaba de ser español. Siento algo parecido con esto de la amnistía y de cómo han sido capaces de manipular a la opinión pública para que parezca que todo aquel que esté en contra, no tanto de la amnistía sino de todo lo que la misma conlleva, sea un retrógrado o un fascista o un franquista o incluso, dicho sea, con todos los respetos, un votante de derechas y no simple y llanamente un ciudadano sensible y herido. También me ha sublevado ese mensaje de Patxi López predicando una especie de heroísmo victimista derivado de supuestas posturas democráticas frente a las protestas callejeras. Miren ustedes, habrá gente que esté en contra de la amnistía por ser fanático de las derechas solamente, o sea, por ir en contra de todo lo que haga la izquierda. Pero les puedo asegurar que muchísimas muchedumbres no están en contra de lo que ha hecho este gobierno porque son de derechas. Ni yo tampoco. Si no fuera así no dejaría aquí escrito que la mayor infamia de la historia de la democracia fue la mentira del PP diciendo que el atentado del 11M fue obra de ETA porque sabía que si decía que era islamista habría un descalabro electoral por aquello de haber participado en la Guerra de Irak con tanto descaro. Tampoco dejaría escrito aquí que los mayores avances sociales fueron obra de gobiernos del PSOE como por ejemplo la Ley del Divorcio o la reciente Ley de Dependencia. Así que dejo claro que si critico la forma de acceder al poder del gobierno actual no es por quien decida votar sino por cuestiones más troncales en cuanto a la igualdad de todos los españoles y la organización territorial y política de España. Es cierto que una persona puede decidir cosas cuando llega al gobierno que no ha dicho en campaña. Lo han hecho todos. Pero lo que no ha hecho ningún presidente es precisamente prometer que no haría una cosa y luego es lo primero que hace. Pedro se llenó la boca de la inconstitucionalidad de la amnistía. Normal porque si llega a decir que haría lo que ha hecho, no lo hubieran votado tanto. ¿Tan importante es el poder? Porque hablamos de poder y no de avances democráticos. La amnistía y la senda de la autoderminación no son ningún avance democrático sino un retraso por significar la definitiva ruptura social catalana. El otro pretexto es que dicen que han pactado para parar a la derecha. O sea, ¿prefieren pactar con el independentismo rupturista de derechas que va a comenzar una agenda política secesionista a consentir el gobierno de la derecha constitucional? ¿Es que creen que la derecha constitucional si ganaba iba a estar cuarenta años en el poder sacando los tanques a las calles e iba a suprimir libertades fundamentales? No por favor, la derecha ganaría previas unas elecciones y a los cuatro años se les podría vencer. Y vamos a ver ¿por qué iba a ganar la derecha? Pues porque de celebrarse nuevas elecciones hubiese barrido porque Pedro Sánchez no informó a los votantes que no solo instauraría una ley de amnistía, sino que en la misma se dejaría escrito que tanto el Poder Judicial con el procedimiento en los tribunales como el Poder Ejecutivo con la aplicación del 155 estaban aplicando métodos arbitrarios y totalitarios. Esto es de vergüenza. Que no me vengan con el rollo del miedo a Vox o con el progresismo como bandera que esto no tiene nada que ver con el progresismo. Estamos en una forma extrema y torticera de acceder al poder a costa de nuestra dignidad como país democrático. Empiezo como termino: me avergüenzo de ser español. Lo mismo me mudo a Cataluña ahora que se puede.

*Abogado