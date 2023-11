Pedro Sánchez es el primer presidente de la democracia que ha hecho un discurso de investidura contra media población. Exactamente, contra la población que no piensa como él, aunque Sánchez sea un hombre en la aporía política, que es capaz de afirmar lo uno y lo contrario con la sola función de salvarse a sí mismo. Es decir: no hay un solo pensamiento asentado en Sánchez que se salga del marco del espejo. Por eso con su cara de madera es capaz de jurar una y mil veces que la amnistía no y tal o que Puigdemont debe rendir cuentas ante la justicia. El debate de Sánchez nada tiene que ver con la verdad, sino con su autorretrato, en plan Dorian Gray -pero sin ocultar el lienzo con el monstruo degradando la democracia-, para resistir en su sueño de oro.

Lo de la amnistía es evidente: quien quiera creer que es un planteamiento ideológico, y no una compraventa, es libre de arrojarse por ese acantilado. Quienes aún pensamos por nosotros mismos y lo criticamos sin ser la derecha ni la superderecha, de Alfonso Guerra a Nicolás Redondo, observamos con estupefacción: cuánta gente dispuesta a comprar ese embuste, y a tragárselo entero. Lo gordo es que los fascistas son muy malos y han ido a Ferraz con muñecas hinchables, cuando resulta que Sánchez va amnistiar a los CDR, terroristas callejeros, que arrasaron Barcelona varias semanas, quemando comercios y destrozando coches de la Guardia Civil, porque lo hicieron por independentismo. Y aquello, dice, lo causó el PP. Consumada la representación, es estremecedor que Sánchez se afane en dividirnos y se parta de risa. En levantar un muro de guerracivilismo, que le viene bien, como si lo importante fuera que en las protestas haya gente rezando el rosario con el casco de Hernán Cortés. Hemos pasado de una cuestión no política, sino jurídica y moral, la amnistía, a la supervivencia. Sánchez no gobierna para todos, sino para enfrentarnos. Creerle es el abismo de pensar que somos enemigos, y no conciudadanos. * Escritor