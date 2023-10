El otro reloj de ajedrez

Hace escasamente una semana, en la segunda ronda del torneo de maestros de Qatar, el gran maestro kazajo Alisher Suleymenov liquidó a Magnus Carlsen, el jugador número uno del mundo actual y de la historia, que dejó de ser campeón del mundo por aburrimiento de ganar siempre el campeonato del mundo; en una partida brillante y corta, de 31 movimientos. Es raro ver perder a Carlsen de esa manera, pero realmente no tuvo su mejor día, ni su mejor juego, y en esas circunstancias un gran maestro, por más que tenga 300 puntos menos de elo, sigue siendo un gran maestro y puede cargarse a cualquiera. Sucede en los torneos que por la forma de emparejar hay cierta disparidad en las primeras partidas, y juegan los jugadores de menor clasificación con los de mayor (para retrasar que jueguen entre sí los favoritos o cabezas de serie). Esto hace muy normal que en las primeras rondas haya disgustos y sorpresas, y el jugador más fuerte pierda la partida que teóricamente no tendría que haber perdido. Esa diferencia de 300 puntos de fuerza, ¿hace imposible que un jugador de 2.500 le gane a uno de 2.800? En absoluto. No es lo probable, pero no dista mucho de que un jugador de 1.600 le gane a un 1.900, o un 2.100 a un 2.400: pasa, mucho, constantemente. Pasa porque es como lo jugadores de menor elo lo suben, y los de mayor elo lo bajan, y porque nadie es invencible.

Queda empañado el logro maravilloso de Suleymenov (23 años) por la queja de Carlsen en twitter sobre la poca diligencia de árbitros y organizadores a la hora de evitar posibles trampas de los jugadores. No dice que Suleymenov haya hecho trampas: dice que llevaba un reloj analógico, y que con el solo pensamiento de que con el reloj pueden hacerse trampas quedó irremediablemente desconcentrado. En esto Carlsen parece ser tan mortal como todos los demás: en vez de quejarse cuando vio el reloj antes de empezar la partida, se duele de la pérdida de concentración después de perderla. No sé. No veo la necesidad de quitarle el reloj de la muñeca a nadie. Creo que al ajedrez presencial, con sus costumbres raras y peculiares y su puesta en escena señorial y extraña, le quedan frente al juego en línea dos telediarios si sigue haciéndose odioso y burocrático. Las restricciones deben ser limitadas, concretas y muy justificadas. La presunción general de culpabilidad es el camino más corto hacia jugarlo todo en línea, con un sistema de seguridad que garantice que no se están haciendo trampas, antes durante y después. Creo que por aquí va el asunto: muchos maestros querrían jugarlo todo desde su cuarto. A mí me gusta la época clásica del ajedrez, con torneos interminables jugados en balnearios, con aplazamientos y jugadas selladas. Ir convirtiéndolo, incluso en el más alto nivel, en un conjunto de sumisiones y sevicias, particularmente cebadas con el jugador más débil, me parece triste. Hay que elegir entre convertir el ajedrez en un deporte electrónico más, o reconocerle sus peculiaridades. Espero que pase lo segundo. * Abogado